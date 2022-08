Torflut beim Testspiel

Viernheim. Für die Zuschauer war das Testspiel zwischen der Spvgg. Wallstadt sicherlich beste Fußballkost. Ein Trainer freut sich außerdem immer über einen Sieg, nicht aber über vier Gegentore. Deshalb dürften die Viernheimer Übungsleiter Patrick Marschlich und Timo Endres noch einmal genau hinschauen, was beim 8:4-Testspielsieg gestimmt hat und was nicht so gut gelaufen ist.

Nach dem überraschenden Aus im Verbandspokal beim Kreisligisten SKV Sandhofen zeigten die Blau-Grünen auf jeden Fall eine tollen Offensivleistung, in der Defensive gab es bei den Südhessen aber zu viele Lücken. Wallstadts Trainer Michael Wagner, der in der Kreisliga Mannhein einen vorderen Tabellenplatz anstreben, hat aber auch noch viel Arbeit vor sich, denn acht Gegentore dürften dem einstigen Viernheimer Torhüter zu denken geben.

Dabei hatten die Hausherren durch den Führungstreffer von Sebastian Bassler (16.) den besseren Start erwischt und konnten auch nach dem schnellen Ausgleich durch Laurenz Baaß (18.) durch Nuha Jarju erneut vorgelegt. Bis zum Pausenpfiff drehten Timo Endres (40.) und erneut Baaß (42.) aber die Partie.

Auf den 3:3-Ausgleich durch Bernd Bätz (50.) antworteten die Viernheimer mit der erneuten Führung durch Endres (52.). Als Baaß nur 60 Sekunden später zum dritten Mal erfolgreich war, stand es 3:5. Wallstadt gab sich aber nicht geschlagen, kam durch Bassler noch einmal heran (61.). Danach spielten die Blau-Grünen ihre bessere Technik und Kondition aus und schraubten das Ergebnisse durch zwei Treffer von Sebastian Heinrich (80./86.) und von Philipp Haas (90.) noch auf 4:8.

Am Dienstag, 2. August, 19 Uhr, wartet ein deutlich stärkerer Gegner auf den Landesliganeuling TSV Amicitia Viernheim. Die Blau-Grünen gastieren nämlich beim ambitionierten Verbandsligisten Fortuna Heddesheim, der am Sonntag im Verbandspokal bei Türkspor Mannheim aber ebenfalls die Segel streichen musste. JR