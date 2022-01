„Tolles Team, schweres Los“

Viernheim. „Was war das nur für ein Jahr für unseren SRC Viernheim? Eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen“, startet der Jahresrückblick des Stemm- und Ringclubs. Die beschriebene Fahrt begann bereits im November 2019. Groß war der Jubel beim Verein gewesen, denn man hatte alles klar gemacht: Beim Lokalderby in Schriesheim und dann gegen den direkten Verfolger Tennenbronn feierten die SRC-Athleten den Meistertitel und schafften damit erstmals den Aufstieg in die Erste Bundesliga.

Gleichzeitig wurde dem Verein die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften 2021 der weiblichen Jugend übertragen. Außerdem begannen die Vorbereitungen für das 125-jährige Bestehen des SRC. Doch schnell kam die erste Ernüchterung: Corona sollte das alles zunichtemachen. Die Bundesligasaison wurde storniert, die Titelkämpfe abgesagt und das Jubiläum konnte der Verein nur in kleinem Rahmen feiern.

Dann der zweite Anlauf in 2021: Doch auch hier wurden die Erwartungen schnell gedämpft. Man war in die sogenannte „Todesgruppe“ gelost worden. Die Kämpfe in der starken Bundesliga-Südost wurden eine große sportliche, wie auch logistische Herausforderung – ebenso die Hygiene-Maßnahmen beim Training und bei den Wettkämpfen sowie die mehrfach wechselnden Vorgaben für den Zuschauer-Einlass, denn Corona sorgte auch 2021 für einen komplizierten Sportbetrieb.

Schnell wurden die ersten Stimmen laut, die fragten, ob der kleine, junge Kader um Trainer Michael Böh und Sportchef Sascha Niebler diese Herausforderung überhaupt überstehen kann. Das Ziel des Vereinsvorsitzenden Peter Neuß konnte demnach nur lauten, alles zu geben, um Zuschauern, Fans und Sponsoren durchweg hochkarätiges Ringen zu bieten. Vereinsvorsitzender Peter Neuß hatte bei seinem Rückblick auf das vergangene Jahr nur lobende Worte übrig: „Mich hat es besonders gefreut, dass die Athleten, die sich den Aufstieg 2019 in die höchste Ligaklasse erkämpft haben, dort auch ihre Visitenkarte abgeben konnten. Letztendlich war die Bundesliga eine Nummer zu groß und zum Ende der Saison stand fest, dass der SRC im nächsten Jahr in der Zweiten Bundesliga antreten wird.“

Und auch Trainer Michael Böh blickt zufrieden auf das Jahr 2021 zurück. „Dass wir in diese Hammergruppe gelost wurden, war zwar unglücklich, jedoch haben wir Woche für Woche 100 Prozent gegeben. Jeder, der bei den Kämpfen anwesend war, hatte sich davon überzeugen können, dass hier ein geschlossenes Team auf der Matte steht.“

Dass auch diejenigen, die für Verletzte eingesprungen sind, einen großen Beitrag geleistet haben, vergaß er dabei nicht: „Ein großer Dank an unsere Ersatz-Athleten Norman Balz und Marco Schmitt, die sich jede Woche in den Dienst der Mannschaft stellten und gegen Top-Athleten kämpfen mussten. Noch zu erwähnen ist die Leistung unserer zweiten Mannschaft; diese hätte dieses Jahr um den Aufstieg in die Oberliga kämpfen können. Da wir jedoch einige Sportler aus der zweiten in die erste Mannschaft holen mussten, konnten wir an den Aufstiegskämpfen nicht teilnehmen. Hierbei noch ein großes Lob an das gesamte Team.“

Der Blick des Stemm- und Ringclubs bleibt nach vorne gerichtet. Es wartet in 2022 das nächste große Abenteuer: Ein Neuanfang in der neu geschaffenen Zweiten Bundesliga. „Der SRC Viernheim wünscht sich, dass Fans, Sponsoren und Förderer auch bei diesem kommenden Kapitel der Vereinsgesichte dem SRC die Treue halten und ihn weiterhin unterstützen, damit auch in den nächsten 125 Jahren in Viernheim toller Ringsport geboten werden kann“, heißt es abschließend von Seiten des Vereins. red