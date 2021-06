Toilette explodiert

Viernheim. Die Explosion in einer Toilette hat am Donnerstagmittag die Freiwillige Feuerwehr beschäftigt. Sie war wegen eines beginnenden Dachstuhlbrands in die Friedrich-Ebert-Straße in Viernheim gerufen worden. Wie Stadtbrandinspektor Michael Ahnert auf Nachfrage erklärte, war das nicht zutreffend. „Ich habe keine Ahnung, wie es zur Explosion in der Toilette gekommen ist“, sagte Ahnert. Laut Anwohnern habe es einen ziemlich lauten Knall gegeben, außerdem seien Dachziegel herausgelöst worden. Einen Brand habe es nicht gegeben, die Wehr habe das Gebäude belüftet. Die Polizei Lampertheim geht von einem möglichen Blitzeinschlag aus, so ein Sprecher. mas

AdUnit urban-intext1