Tivolipark ab Donnerstag gesperrt

Viernheim. Im Zuge des Stadtumbaus „Viernheim Weststadt“ beginnen ab dem heutigen Donnerstag, 4. November, die Arbeiten zur Neugestaltung der Parkanlage Tivolipark, weshalb alle Eingänge der Parkanlage zwischen der Johann-Sebastian-Bach-Straße, der Beethovenstraße, der Mozartstraße, der Richard-Wagner-Straße und der Joseph-Haydn-Straße vollständig gesperrt sind. Im Rahmen der Gesamtmaßnahme, die in unterschiedlichen Bauabschnitten erfolgt, wird im ersten Schritt der Rückbau der Parkanlage durchgeführt.

Zufluss für Niederschlagswasser

Die Arbeiten finden hauptsächlich innerhalb der Parkanlage statt, sodass eine Umleitung des Kraftverkehrs in den umliegenden Straßen nicht notwendig ist. Lediglich bei den Eingängen an der Mozart- und der Beethovenstraße kann es aus baulichen Gründen zu einer kurzzeitigen Sperrung des Straßenraumes kommen, teilt das Amt für Stadtentwicklung mit. Hier werden die Straßenabläufe gekappt, damit das anfallende Niederschlagswasser über Rinnen und Leitungen zukünftig in die Parkanlage geleitet werden kann. Die Sperrzeiten werden rechtzeitig vor Baubeginn der genannten Einzelmaßnahmen bekannt gegeben. Die Stadtverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger um Beachtung und Verständnis.

Breite Bürgerbeteiligung

Wegen Umgestaltungsarbeiten wird der Tivolipark gesperrt. © Stadt Viernheim

Im Jahr 2016 wurde das Weststadtgebiet zwischen Innenstadt und Bürgerhaus, Friedrich-Fröbel-Schule und Tivolipark als Stadtumbaugebiet in das Bund-Länder-Programm „Stadtumbau in Hessen“ aufgenommen. Mit einem Teil der zur Verfügung stehenden Fördermittel soll auch der Tivolipark neu gestaltet werden. Nach einer breit angelegten Bürgerbeteiligung mit mehreren Workshops erfolgte im Oktober 2021 die Vergabe der Bauleistungen durch den Magistrat an die Firma G. Dröge-Hillebrand aus Hohenahr. Die Bauarbeiten für die Umgestaltung des Tivoliparks dauern voraussichtlich zirka acht Monate. red