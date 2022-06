Tipps zur Erziehung

Viernheim. Das AWO-Familienzentrum in der Kirschenstraße lädt zum Vortragsabend in den großen Saal des Bürgerhauses ein, und zwar am Donnerstag, 9. Juni, 19 Uhr. Zu Gast ist „Deutschlands Erziehungsratgeber“ und Buchautor Dr. Jan Uwe Rogge. Unter dem Titel „Mit Humor, Herz und Vertrauen – so kann Kindererziehung Spaß machen“ gibt er Eltern an diesem Abend Tipps, wie sie mit trotzenden Kinder, Streitereien zwischen Geschwistern, aufbegehrenden Pubertierenden, morgendlichen Trödeleien oder der „Streuordnung“ im Kinderzimmer gelassen umgehen können. Ohne erhobenen Zeigefinger thematisiert der Vortrag konkrete Erziehungsfragen, heißt es in der Ankündigung.

Tickets für 7 Euro gibt es im AWO-Familienzentrum, Kirschenstraße 79, Telefon 06204/60 25 41, im Ticket-Shop auf www.awo-familienzentrum-viernheim.de oder auf www.eventim.de. red

