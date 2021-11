Tipps zur beruflichen Bildung

Viernheim. Am Montag, 8. November, informieren Bildungscoaches der Wirtschaftsregion Bergstraße/ Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) im Rathaus der Stadt Viernheim über jede Menge Wissenswertes zur beruflichen Weiterbildung. In kostenlosen, zu vereinbarenden Einzelgesprächen stellen die WFB-Bildungscoaches zum Beispiel den Qualifizierungsstand von Mitarbeitenden fest, beraten zu monetären Fördermöglichkeiten oder klären über die Vorteile einer beruflichen Weiterbildung. Der Sprechtag in Viernheim richtet sich besonders an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, kann aber auch von Unternehmerinnen und Unternehmern in Anspruch genommen werden.

Digitalisierung in der Arbeitswelt

„Unsere Arbeitswelt steht vor gewaltigen Veränderungen. Die Digitalisierung wird einen wesentlichen Einfluss auf den Arbeitsmarkt haben, egal ob es um die Technisierung von Arbeit geht, die Veränderung von Geschäftsmodellen, die Arbeitsorganisation sowie den Wandel der benötigten Kompetenzen und Qualifikationen“, so der Wirtschaftsförderer der Stadt Viernheim, Alexander Schwarz. Genau hier setze der Sprechtag der Bildungscoaches an und biete die Chance, die Zukunft in die eigene Hand zu nehmen.

Die Beratung findet unter dem Dach des vom Europäischen Sozialfonds und dem Land Hessen geförderten Projekts „Bildungscoach“ statt. Darin bietet die WFB sowohl Betrieben als auch deren Mitarbeitenden individuelle Beratung zu beruflicher Weiterbildung und Nachqualifizierungsmöglichkeiten. red