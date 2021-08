Tipps für Gründer

Viernheim. Die nächste Existenzgründungsberatung der Stadt Viernheim und der Wirtschaftsförderung Bergstraße findet am Mittwoch, 8. September, wieder als Präsenzveranstaltung im Viernheimer Rathaus statt.

Dabei können laut einer Pressemitteilung der Stadt folgende Aspekte besprochen werden: die Person des Gründers, die Geschäftsidee, Firmen- und Markenname, Patente, der Zeitplan und die Rechtsform des neuen Unternehmens. Aber auch Standort und Räume, Fördermittel und Finanzierung sowie die Erstellung eines Businessplans können Thema sein. Ebenso ist eine Vorbereitung auf das Gespräch mit Banken und Finanziers möglich.

Kostenfreies Angebot

Das Angebot ist für Viernheimer, die sich in Viernheim oder der Umgebung selbstständig machen wollen, kostenfrei. Gleiches gilt, wenn die angehenden Gründer in der Umgebung wohnen, der Sitz des künftigen Unternehmens aber in Viernheim sein wird. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06204/98 83 43 oder per E-Mail an aschwarz@viernheim.de ist erforderlich. red