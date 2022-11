Tipps für die ganze Familie

Viernheim. Das „Eltern-Schon-Café“ ist ein neues Angebot des Familienbildungswerks, das am Samstag, 12. November, stattfindet. Der Impuls-Workshop richtet sich an konfliktgestresste Eltern und solche, die sich ihren Familienalltag gar nicht erst verderben lassen wollen. Konflikte gibt es in jeder Familie von morgens bis abends: Medien, Aufräumen, Trotzphase, Geschwisterstreit oder Alltagsabläufe. Konflikte machen einem den Alltag madig, sie rauben den Eltern den letzten Nerv oder lassen sie auch mal „explodieren“.

In dem Workshop soll das Nervige an Familien-Alltagskonflikten herausgearbeitet werden. Die Teilnehmer hören von den Fallen, in die Eltern immer wieder tappen – und wie sie das ändern können. Der Workshop findet am 12. November von 10 bis 12 Uhr im Familienbildungswerk statt und kostet 15 Euro. Anmeldungen unter der Telefonnummer 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder über die Homepage. su