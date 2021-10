Tierschutz im Mittelpunkt

Viernheim. Das Viernheimer Tierheim lädt nach langer Pause wieder zu einer Veranstaltung ein. Am Sonntag, 24. Oktober, findet um 15 Uhr der erste Tierschutz-Nachmittag in gemütlicher Runde im Tierheim statt, an dem über allgemeine Tierschutzthemen gesprochen wird. Jeder kann und soll seine persönlichen Fragen stellen, Dinge ansprechen, die schon immer unter den Nägeln brennen oder ganz aktuell Thema sind. Aufgrund der momentanen Situation ist eine Teilnahme ausschließlich nach vorheriger schriftlicher Anmeldung möglich. Diese sollte bis Sonntag, 17. Oktober per E-Mail an lisa.dieter@tierheim-viernheim.de erfolgen. Es gilt die 3 G-Regel. red

