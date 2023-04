Tierpark fasziniert Kinder

Viernheim. In den Ferien bot die Grundschülerbetreuung der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) wieder ein vielfältiges Programm für rund 90 Kinder. Neben vielen abwechslungsreichen Angeboten vor Ort, konnte auch wieder ein größerer Ausflug unternommen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Kinder ging es in den Tierpark nach Worms. Bei schönem Wetter machten sie sich daran den Tierpark zu erobern. In Kleingruppen war ausreichend Zeit für ein gemeinsames Frühstück, um anschließend die verschiedenen Tiergehege zu erkunden. Von Wolf über Erdmännchen und Klapperstorch bis zu Bauernhoftiere wie Kaninchen, Kuh und Schaf war den Kindern ein abwechslungs- und lehrreicher Tag geboten worden. Am Ende des Rundganges wurde auf dem großen Spielplatz noch mal nach getobt.

An den anderen Tagen der Ferienbetreuung, konnten sich die Kinder über unterschiedliche Angebote freuen. Unter anderem wurden im Außengelände der FFS ein Fußballturnier angeboten sowie Völkerball und Hockey gespielt. Auch die Sportschule KiSS konnte für die Kinder in der Sporthalle einen tollen Parcours anbieten. Der kreative Part kam auch nicht zu kurz – Bügelperlenbildern und Armbändern waren unter anderem die Ergebnisse.

Mehr zum Thema Metropolregion Ein Rettungsboot für Arten - Tierpark Landau als "Zoo der Zukunft" Mehr erfahren

Ein weiteres Highlight war der Besuch der Viernheimer Künstlerin Gitta George. Sie führte die Schüler in verschiedene Techniken für Farbe und Gestaltung ein. So entstanden viele individuelle Bilder, die die Kinder dazu animierten auch daheim künstlerisch tätig zu werden.

Am letzten Tag der Betreuung wurden die Kinder in der Mensa mit einem besonderen Menü aus Hamburger mit Pommes und Donuts überrascht. Auch die vegetarische Variante durfte nicht fehlen. Mit vielen neuen Eindrücken ging das Ferienprogramm zu Ende. red