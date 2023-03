Tierfreunde treffen sich

Viernheim. Der Verein „Katzen in Not – Grenzenlos“ lädt Viernheims Tierfreunde am Samstag, 25. März, und am Sonntag, 26. März, von 10 bis 17 Uhr zum Osterbasar mit Katzenvernissage in die Bertholdus-Pfenningh-Straße 13 ein. Angeboten werden Ostergestecke, Türkränze, Arrangements, handgearbeitete Häkelware, Taschen, Ostereier, Schlüsselanhänger, Honig, Marmelade, Katzenfiguren und vieles mehr. Die Besucher bekommen Kaffee, Sekt und selbst gebackenen Kuchen.

Der Erlös kommt dem Verein und Viernheims Katzen zu Gute. Der Verein „Katzen in Not – Grenzenlos“ hat laut eigenen Angaben viele Ausgaben etwa durch Kastrationen freilebender Katzen und Tierarztrechnungen. Die freilebenden Katzen benötigten viel Futter, derzeit werden rund 70 freilebende Katzen versorgt. Aktuell suchen auch wieder viele Katzen ein Zuhause. Nähere Infos gibt es auf der Homepage des Vereins www.kin-g.de. red