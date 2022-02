Tieren helfen und Spaß haben

Viernheim. Die Kompass-Umweltberatung lädt junge Naturentdecker zu einem ersten Treffen am 19. Februar von 15 bis etwa 17 Uhr ein. Treffpunkt ist am Tor zum alten Munitionslager an der L 3111 Richtung Hüttenfeld. In diesem Jahr werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur Spiel und Spaß in der Natur erleben, sondern auch wichtige Naturschutzaufgaben in ihrer Umgebung kennenlernen. Dabei dürfen sie selbst Hand anlegen, wie Kompass ankündigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Februar eignet sich bekanntlich bestens zum Frühjahrsputz, auch bei den Tieren ist das nicht anders. Zum Beispiel sollte ein Nistkasten vor dem Brüten schön aufgeräumt und vor allem sauber sein. So wird die Gruppe, angeleitet von Peter Dresen vom BUND in Viernheim und Anja Lindner, Gruppenleiterin der Naturentdecker, gemeinsam auf Tour gehen und Nistkästen reinigen. Dabei werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch einiges Interessantes über Vögel erfahren können.

Nach getaner Arbeit dürfen sich die Kinder auf Infos, Spiele und mehr zum Thema „Vogel des Jahres“ freuen. Mitmachen dürfen Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Anmeldung bei der Kompass-Umweltberatung, Tel. 06204/8551, Mail: umwelt-kompass@t-online.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte Handschuhe mitbringen. Anmeldeschluss ist der 17. Februar. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2