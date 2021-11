Ticket für Viertelfinale gelöst

Viernheim. Die Fußballerinnen des TSV Amicitia haben den Einzug in das Viertelfinale des badischen Pokalwettbewerbs geschafft. Beim KIT Sportclub setzten sich die Viernheimerinnen knapp mit 2:1 durch.

In Karlsruhe trafen die Frauen auf einen hoch motivierten Gegner, der in der Verbandsliga um den Aufstieg mitspielt. Der KIT SC setzte dabei auf seine Heimstärke und die Gegebenheiten des Platzes – denn der Kunstrasen ist erheblich kürzer als herkömmliche Rasenspielfelder.

„Einen Schönheitspreis hätte keiner bekommen“, beschreit TSV-Amicitia-Trainer Patrick Kloskalla das zerfahrene Spiel mit harten Zweikämpfen. Die Rumpftruppe aus Viernheim – die mit Lea Erny aus der zweiten Mannschaft und Pauline Kloskalla, nach Mittelfußbruch wieder einsatzfähig, nur zwei Feldspielerinnen auf der Bank hatte – war in der ersten Hälfte durch Schüsse aus der zweiten Reihe gefährlich.

Schuss aus 40 Metern

So fiel auch der Führungstreffer: Laura Schell fasste sich ein Herz und zog aus 40 Metern ab. Der Ball fiel hinter der Karlsruher Torhüterin zum 0:1 ins Netz. Und ähnlich sah auch das Tor zum 0:2 aus. Diesmal war es ein Freistoß, den Luisa Weber mit einem weiten Ball im gegnerischen Gehäuse versenkte. In der zweiten Hälfte machte Karlsruhe mehr Druck, so dass die Gegner in der 68. Minute den Anschlusstreffer erzielten. Mehr ließen die Viernheimerinnen aber nicht mehr zu und feierten am Ende einen knappen, aber verdienten Pokalsieg.

TSV Amicitia: Nicola Seifert, Rebecca Smith, Valeria Mangione (70. Lea Erny), Antonia von Achten, Jessica Stroebel, Lorena Daub, Annike Müller, Maggy Horvath (82. Pauline Kloskalla), Luisa Weber, Oliwia Reszczynska und Laura Schell. su