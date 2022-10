Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ehrenamt THW Viernheim ehrt etliche außergewöhnliche Helfer

„Erst letzte Woche sind wir mit den Rettungshunden los und haben nach Menschen in Not gesucht", berichtet Volker Patzwaldt. Der Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerks (THW) in Viernheim hat viele Helfer ausgezeichnet.