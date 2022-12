THW überreicht vorzeitiges Weihnachtsgeschenk

Viernheim. Im Rahmen des Adventskonzerts „Swinging Advent“ der Bigband übergab das Technische Hilfswerk (THW) ein vorzeitiges Weihnachtspräsent an die Stadt Viernheim. Der THW-Ortsbeauftragte Volker Patzwaldt überreichte einen Scheck über 800 Euro an Bürgermeister Matthias Baaß. Dank der Unterstützung des deutsch-französischen Bürgerfonds hatte die THW-Bigband im Mai eine Fahrt nach Franconville unternommen. Dort gab sie ein gemeinsames Benefizkonzert mit der französischen Bigband „Harmonie“. Bei dem Konzert wurden 1600 Euro an Spenden eingenommen, den Erlös teilten sich die Orchester. Franconville ließ seine Hälfte der „Protection Civile du Val-d’Oise“ spenden. „Und wir wollen unseren Beitrag an unsere Partnerstadt Mlawa in Polen spenden“, erklärte Patzwaldt, dass man damit das Motto „We are family“ umsetze. Baaß konnte den Konzertbesuchern auch berichten, wie die Spende der THW-Helfervereinigung unter anderem eingesetzt wird: „Viele Flüchtlinge aus der Ukraine sind nach Mlawa gekommen. Auch dank der Spendengelder können sie dort jetzt Polnisch lernen.“ Das Benefizkonzert erlebt übrigens im kommenden Jahr eine zweite Auflage: Voraussichtlich am 22. April wird es ein großes Konzert im Bürgerhaus geben, mit der Band „Harmonie“ aus Franconville und der THW-Bigband. su (Bild: Sandra Usler)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1