THW-Bigband tritt auf

Viernheim. Musikalische Klausurtagung könnte man das nennen, was die Viernheimer THW-Bigband in Pirmasens absolvierte. Mehr als 20 Musikstücke wurden intensiv geprobt, und Dirigent Albert J. Hofmann forderte seinen Musikerinnen und Musikern alles ab.

Aber auch wichtige Gespräche zu allgemeinen Themen der Band standen auf dem Plan, so konnte auch das gesellige Miteinander in den Vordergrund treten. Auch die Nutzung des großen Indoor-Spielplatzes der Herberge wurde von vielen gerne wahrgenommen. Über den überraschenden Besuch des Ortsbeauftragten des THW Viernheims, Volker Patzwaldt, der sich von der erfolgreichen Arbeit der Bigband in Pirmasens überzeugen konnte, war die Truppe besonders erfreut.

Nun dürfte die Viernheimer Bigband, die bereits bei sehr vielen offiziellen Anlässen der Bundesbehörde Technisches Hilfswerk (THW) in ganz Deutschland auftreten konnte, für die beiden anstehenden Konzerte –„Swinging Advent“ am Sonntag, 27. November, um 17 Uhr in der Viernheimer TSV-Halle und „Christmas im PX“ am Samstag, 17. Dezember, um 20 Uhr im PX de Dom in Mannheim-Sandhofen – bestens vorbereitet sein. Karten für das Weihnachtskonzert in Mannheim gibt es für 15 Euro per E-Mail an tickets@px-de-dom.com. red