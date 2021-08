Thunder-Bells rocken die Minigolfanlage „Zum Sohnemann“

Viernheim. Der Sandhöfer Weg wurde jetzt zum „Highway to Hell“. Auf dem Gelände der Minigolfanlage „Zum Sohnemann“ hatten sich mehrere hundert Freunde des klassischen Hardrock eingefunden, um beim Konzert der Band Thunder-Bells ein bisschen Festivalatmosphäre zu schnuppern. Da durften natürlich Klassiker wie der AC/DC-Hit „Highway To Hell“ nicht fehlen. „Wir spielen, bis die Polizei kommt“, hatte Frontmann Markus Kaltschmidt in Anlehnung an Beschwerden über zu laute Musik bei Auftritten im Stadtbereich den Fans schon zu Beginn versprochen.

Sehr zur Freude der anwesenden Anhänger, die die Formation mit dem Viernheimer Sänger schon lange nicht mehr zu Gesicht, beziehungsweise zu Gehör bekommen hatten. „Kein Stadtfest mehr, nichts mehr im Deutschen Haus oder anderswo, es war eine harte Zeit“, erinnerte Kaltschmidt an die jüngere Vergangenheit. Umso größer sei die Freude, endlich wieder in Viernheim vor Publikum zu spielen.

Die Band verzichtete bewusst auf eine Gage. Es wurde auch kein Eintritt verlangt. Dafür gingen Hüte herum, in denen auf freiwilliger Basis der Lohn für einen tollen Auftritt landete. „Wir wollen Claus Eisenmann unterstützen, der als Musiker und auch als Besitzer des Minigolfplatzes keine einfache Zeit hatte“, erklärte Kaltschmidt. „Die Idee kam bei einem Gespräch auf. Und weil die Bühne hier sowieso das ganze Jahr über steht, ging alles ganz schnell“, freute sich auch Claus Eisenmann, dass die Veranstaltung bei ihm stattfinden konnte.

Der Andrang am Eingang war groß, und es war Geduld gefragt. Auch an den Getränkeausgabestellen bildeten sich bei sommerlichen Temperaturen lange Schlangen.

Heiß ging es aber auch auf der Bühne zu, wo Markus Kaltschmidt zusammen mit Michael Ziegler, Willi Traub, Alex Jansen und Thomas Hofmann eine hervorragende Show ablieferte. Die Thunder-Bells interpretieren die Stücke der legendären australischen Band wie keine andere Formation und bewegten sich einmal mehr sowohl von der Musik auch als auch vom Auftreten her ganz nah am Original. Damit hat sich die Coverband deutschlandweit und international einen Namen gemacht. Nicht nur eingefleischte Anhänger des Originals aus Down Under kamen bei den Hits wie „Hells Bells“, „Thunderstruck“, „Back In Black“ und „T.N.T“ voll auf ihre Kosten. Nicht zu vergessen der Dauerbrenner „Highway To Hell“, bei dem die Fans lautstark mitsangen.

AC/DC ist eine australische Hard-Rock-Band, die 1973 von den in Schottland geborenen Brüdern Angus und Malcolm Young gegründet wurde. Die Musiker zählen zu den Pionieren des Hard Rock, die Formation selbst bezeichnet ihre Musik jedoch als Rock’n’Roll. Nicht anders sieht man es bei Thunder-Bells. Die Mitglieder der Coverband verstehen es bei ihren Tributekonzerten hervorragend, eine energiegeladene Show abzuliefern.