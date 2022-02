Theymann: „Ich will die Bürger aufwiegeln“

Zweimal hat sich Wolfram Theymann um Spitzenposten im Rathaus beworben. 2019 kandidierte er für das Amt des Ersten Stadtrats, wurde zur Abstimmung in der Stadtverordnetenversammlung aber nicht zugelassen. Bei der Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr trat er - neben drei weiteren Bewerbern - gegen Amtsinhaber Matthias Baaß an und kam dabei auf lediglich 4,1 Prozent der Stimmen. Solche Niederlagen schrecken den 55-Jährigen offensichtlich nicht ab. Mit großer Leidenschaft äußert er sich in seinem Internet-Blog lust-auf-viernheim.de zu Zukunftsfragen, und auch als Leserbriefschreiber tritt der Betriebspädagoge immer wieder in Erscheinung. Diese Redaktion hat mit Theymann gesprochen - über das Thema Rathaus, den lokalen Klimaschutz und seine politischen Ambitionen.

Mit Leidenschaft äußert sich Wolfram Theymann zur Rathausfrage und zur Innenstadtentwicklung – obwohl der frühere Bürgermeisterkandidat kein politisches Mandat hat. © bernhard Kreutzer

Herr Theymann, bei der Bürgermeisterwahl 2021 wollten sie Matthias Baaß beerben, sind aber krachend gescheitert. Wie sehr schmerzt die Niederlage nach fast einem Jahr noch?

Wolfram Theymann: Mittlerweile gar nicht mehr. Es waren nur vier Prozent, zehn hätten es schon sein sollen. Ich habe mir gedacht: Abwischen, Aufstehen, Krone gerade rücken - und weiter geht’s. Für mich war die Geschichte ohnehin ambivalent. Ich wollte ja eigentlich gar nicht Bürgermeister werden (lacht). Im Ernst: Es war einerseits schade, dass ich nicht gewonnen habe. Denn die Aufgabe, Viernheim zukunftsfest zu machen, hätte mich wirklich gereizt. Ich hätte gerne als Bürgermeister den nötigen Veränderungsprozess gemanagt, weil dieses Amt mit dem Durchgriff auf die Verwaltung dafür bestens geeignet ist. Ich bin Matthias Baaß gegenüber loyal, aber das, was bei ihm herauskommt, ist einfach zu wenig. Andererseits war es gut, dass ich nicht gewonnen habe, weil das Amt und die politischen Prozesse, so wie sie heute üblich sind, mir vermutlich keinen Spaß gemacht hätten. Ich bin freiheitsliebend und hätte bestimmt vieles infrage gestellt.

Sie haben sich nach der Wahl nicht zurückgezogen, äußern sich weiterhin in verschiedenen Foren zu kommunalpolitischen Themen. Man hat den Eindruck, Sie wollen sich einmischen, im besten Falle gestalten. Wie kann das ohne Amt funktionieren?

Theymann: Ich will die Bürger aufwiegeln, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Es gibt weltweit eine aktive Zivilgesellschaft, aus der viele Projekte kommen, weil Politik und Regierung versagen. Bei dem digitalen Beteiligungsprozess #wirvsvirus haben 30 000 Leute in Deutschland darüber nachgedacht, wie sie der Pandemie Herr werden können. Solches Engagement existiert auch in Viernheim, wenn man allein die Vereine nimmt, die sich um Afrika kümmern. Schon bevor das Brundtlandbüro aktiv wurde, gab es in der Region eine Bürgersolarberatung, auch da wirken Viernheimer mit. In dieser Zivilgesellschaft könnte noch mehr passieren - in den Bereichen, in denen es die Politik nicht schafft.

Der Klimaschutz ist eines Ihrer zentralen Themen. Viernheim kann auch als Brundtlandstadt nicht alleine die Welt retten. Aber Sie meinen, die Kommune könnte mehr tun. Was erwarten Sie von der Kommunalpolitik und den Menschen vor Ort?

Theymann: Nehmen wir den Energiebereich: Viernheim stößt rund sieben Tonnen CO2 pro Einwohner aus und will auf vier Tonnen reduzieren. Gleichzeitig steigt der Stromverbrauch: durch größere Fernseher, mehr Handys, Wärmepumpen, Elektroautos. Es reicht also nicht, die Straßenlampen auf LED umzurüsten, sondern wir müssen das alles aus CO2-freien Quellen bedienen. Dazu könnten wir ein Windrad auf den Apostelplatz stellen - was natürlich nicht ernst gemeint ist. Aber wir könnten ganz sicher die vielen Dächer der Stadt mit Photovoltaik-Anlagen pflastern.

Wie könnte das ganz konkret aussehen?

Theymann: Es gibt drei Varianten. Möglichkeit eins: Die Stadtwerke mieten dazu die privaten Flächen an. Möglichkeit zwei: Es entsteht eine Art Solargenossenschaft, die das übernimmt. Dritte Variante: Jeder Hausbesitzer produziert seinen eigenen Strom auf dem Dach. Auch die Erdwärme ist in der Region ein spannendes Thema. Man könnte kilometertief bohren und zusätzlich aus dem Solewasser Lithium entnehmen. Mir geht es gar nicht so sehr um diese beiden konkreten Vorschläge. Aber man muss schon nachdenken, was man im Großen tun kann, und nicht bei ein paar Einsparungen stehen bleiben. Damit kommen wir bei den Zielen nicht weiter.

Auch die Rathaus-Frage treibt Sie um. Ein Neubau bei den Stadtwerken steht im Raum, für die Innenstadt würden sich daraus neue Entwicklungsmöglichkeiten ergeben. So ganz im Reinen scheinen Sie mit diesem Modell nicht zu sein. Wie sieht für Sie die ideale Lösung aus?

Theymann: Die gibt es nicht. Es ist zunächst einmal gut, dass der Bürgermeister die Idee eingebracht hat. Offensichtlich ist es doch nicht so teuer, ein neues Rathaus zu bauen. 17 statt 24 Millionen Euro werden genannt: Wieso hat die Verwaltung so lange gebraucht, um zu merken, dass es günstiger geht? Für die Innenstadt brauchen wir einen dauerhaften Zustrom an Menschen, die dort etwas zu tun haben. Mein Ansatz war daher, das Rathaus vor Ort zu belassen und von fünf auf sieben Stockwerke zu erweitern. Unten könnten Co-Working-Spaces, ein Kindergarten und die Volkshochschule einziehen. Somit wäre dort den ganzen Tag über Betrieb - was Einzelhändler und Gastronomen anlockt. Das technische Rathaus kann auch draußen sein, aber dann muss etwas wie die VHS oder Büros in die Innenstadt. Dafür haben wir keine weiteren 17 Millionen.

Von der Verwaltung erwarten Sie eine Vereinfachung der Prozesse und mehr digitalen Service. Wieso kommt aus Ihrer Sicht die Umgestaltung so schleppend voran?

Theymann: Die Stadt will kein Geld selbst in die Hand nehmen und wartet ab, welche Applikationen das Land liefert. Jeder neue Service, der groß beworben wird, kommt vom Land. Das kann die Verwaltung so machen, sie macht sich auf diese Weise aber überflüssig. Stattdessen muss sie im digitalen Transformationsprozess überlegen, welche anderen Dienstleistungen sie anbieten kann. Das kann etwa mit persönlicher Betreuung zu tun haben. Es geht weniger um technologische Neuerungen, wie einen Pass-Automaten aufzustellen, sondern darum, die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Die Verwaltung muss folglich nicht kleiner werden, Umschulungen sind aber schon erforderlich.

Der Politik halten Sie vor, sie habe keine Erfolge vorzuweisen und tue nur so als ob. Sind den Verantwortlichen durch die ingesamt schlechte Finanzausstattung nicht auch die Hände gebunden? Ihr Vorwurf klingt etwas pauschal.

Theymann: Ich gebe zu, das ist einfach gesagt. Aber es ist auch einfach zu sagen: Wir haben kein Geld. Das ist eine Frage der Prioritäten. Ich habe mir den Haushalt angesehen. Ganz sicher gibt es da Bereiche, wo man Personal einsparen und an anderer Stelle sinnvoller einsetzen könnte. Die Frage lautet: Welche Aufgaben müssen wir heute machen, und welche müssen wir nicht mehr machen. Und: Wie machen wir es, damit wir Wirkung erzielen? Ich habe den Eindruck, es wird versucht, Probleme von gestern mit Methoden von vorgestern zu lösen. Besser wäre es, in die Zukunft zu schauen und die Probleme von morgen erst gar nicht entstehen zu lassen.

Sie erwarten von den Amtsträgern, dass auch „unbequeme Kritiker“ gehört werden. Damit meinen Sie bestimmt vor allem sich selbst. Wie stellen Sie sich das vor?

Theymann: Ich bin unbequem, habe mich aber gar nicht gemeint, sage ich mal etwas scherzhaft. Ich bekomme viele Rückmeldungen auf meine Leserbriefe, von Menschen, die schlechte Erfahrungen mit der Verwaltung zum Beispiel zum Thema Solarstrom gemacht haben. Sie werden abgewiesen, weil sie kritisch sind. Dabei wissen Sie es einfach nur besser als diejenigen, die es momentan machen. Auf die sollte man doch hören. Politik und Rathaus haben viele kluge Leute, aber sie sollten darüber nachdenken, wie sich das System öffnen lässt, um Menschen in die Entscheidungen einzubinden.

Wie sehen Sie Ihre politische Zukunft in Viernheim? Belassen Sie es beim Schreiben von Leserbriefen, oder streben Sie nochmals ein Amt an. Erster Stadtrat und Bürgermeister sind Sie nicht geworden. Also könnten Sie sich bei der Kommunalwahl 2026 um ein Stadtverordnetenmandat bewerben. Dann könnten Sie viel unmittelbarer mitwirken.

Theymann: In Parteien kann ich mir das nicht vorstellen. Da muss man sich einordnen, langsam hocharbeiten und dem Denkmodell unterordnen. In diesen Dingen bin ich ganz schlecht. Eine eigene Partei zu gründen, kommt für mich nicht infrage.

Also probieren Sie es noch einmal bei der Bürgermeister- wahl 2027?

Theymann: Ich habe immer gesagt: Als Bürgermeister bräuchte ich zwei Wahlperioden, also zwölf Jahre, um Viernheim auf die Zukunft vorzubereiten. Wenn ich damit bei der nächsten Wahl beginnen würde, wäre ich zu alt. Würde Baaß allerdings jetzt zurücktreten, dann würde ich erneut antreten.