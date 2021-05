Thema Kinderbetreuung bleibt im Fokus

Viernheim. Nach den konstituierenden Sitzungen tagen erstmals die politischen Ausschüsse. Zum Auftakt treffen sich in dieser Woche die Stadtverordneten im Sozial- und Kulturausschuss und im Haupt- und Finanzausschuss. Der Sozial- und Kulturausschuss tagt am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr im kleinen Saal des Bürgerhauses.

Auf der Tagesordnung steht zunächst ein mündlicher Bericht zum aktuellen Stand des Prozesses „Älter werden“. Nach den älteren geht es dann um die jüngsten Viernheimer: Über den Kindertagesstätten-Entwicklungsplan wird informiert. Auch bei der beteiligungsorientierten Bildungsplanung der Stadt Viernheim soll ein aktueller Stand präsentiert werden. Die städtische Jugendförderung stellt den Ausschussmitgliedern ihr Medienprojekt vor, außerdem gibt es einen Überblick über die Aktivitäten im LSBTIQ-Bereich sowie über die Bezuschussung von Selbsthilfegruppen.

Auf Antrag der UBV-Fraktion wird diskutiert, inwieweit der Trimm-dich-Pfad wieder installiert werden könnte. Weiterhin beschäftigen sich die Stadtverordneten mit der Benennung der Straßen, die im Neubaugebiet Bannholzgraben II entstehen. Das Oberthema „Kinderbuchautorinnen und Kinderbuchautoren“ soll fortgesetzt werden. Vorgeschlagen ist, die Straßen nach Gudrun Pausewang und Otfried Preußler zu benennen.

Der Haupt- und Finanzausschuss/Wirtschaftsförderung befasst sich in der Sitzung am Donnerstag, 20. Mai, um 19 Uhr im Bürgerhaus mit dem Haushaltsplan 2021 und den Liquiditätsnachweisen sowie der aktualisierten Entwicklung der Steuererträge in 2021. Ein Tagesordnungspunkt dreht sich um die Digitalisierung von Gremienarbeit.

Zustimmen sollen die Stadtverordneten dem Verkauf eines Grünstreifens an die Grundstückseigentümer. Der Streifen verläuft in der Verlängerung der Grundstücke der Werner-von-Heisenberg-Straße. Außerdem muss über den Förderanteil der Stadt beim Neubau von Wohnungen der Baugenossenschaft abgestimmt werden. su