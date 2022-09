Theater mit den Füßen

Viernheim. Mit gleich zwei Veranstaltungen – eine für Kinder, eine für Erwachsene – gastiert Anne Klinge auf Einladung von Chaiselongue am Samstag, 17. September, in der Kulturscheune. Anne Klinge ist Puppenspielerin und Regisseurin, die sprichwörtlich mit Händen und Füßen spielt. In den Shows entwickeln vor allem ihre Füße ein faszinierendes Eigenleben. Mit ihren Shows ist sie vielfach ausgezeichnet worden und auf der ganzen Welt unterwegs.

Am 17. September spielt Anne Klinge um 11 Uhr für Kinder das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ über den Herrscher, der besessen ist von schönen Kleidern und am Ende nackt und dumm dasteht. Am Abend zeigt die Fußschauspielerin „Hans. Ein Stück vom Glück“. Dabei vermischt sie zwei Märchen auf unterhaltsame und hintersinnige Weise. Karten kosten für die Kindervorstellung 5 Euro (Erwachsenenbegleitung frei), für die Abendshow10 Euro. Karten gibt’s in der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“. bjz