Texte, Lieder und Gebete aus Vanuatu

Viernheim. „Worauf baust Du?“ auf diese Frage gaben am Pfingstmontag die Frauen der evangelischen und katholischen Gemeinden in Viernheim Antworten. Auf dem Vorplatz der Friedenskirche wurde der Weltgebetstag, der traditionell jedes Jahr am ersten Freitag im März stattfindet und als größte und älteste ökumenische Frauenbewegungsveranstaltung durchgeführt wird, nachgefeiert.

Diesmal haben Frauen aus Vanuatu, einem Südseeparadies zwischen Australien, Neuseeland und den Fidschi-Inseln, das Thema vorgegeben und Texte, Gebete und Lieder zusammengestellt. Die Kehrseite der wunderschönen Inselgruppe ist nämlich, dass sie durch Naturkatastrophen und die spürbaren Folgen des Klimawandels, von Vulkanausbrüchen bis hin zu zahlreichen Erdbeben, gefährdet wird.

„Worauf bauen wir?“

Der Gottesdienst zum Weltgebetstag trotzte dem leichten Regen. © Pietsch

Die Frage, die die Frauen dort und in Viernheim verbindet, lautet: „Worauf bauen wir, wenn alles ins Wanken gerät?“ Pfarrerin Irene Dannemann von der Friedenskirche, Gaby van Hülst, Christina Bauer-Feifer als Gemeindereferentin der katholischen Kirche und geistliche Beirätin sowie Inka Träger vom Vorstand des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) Viernheim hatten den Gottesdienst am Pfingstmontag vorbereitet, um den Weltgebetstag nachzuholen.

Und selbst im leichten Regen, unter Schirmen sitzend, wurde deutlich, wie wichtig dieser Gottesdienst ist. Es ging um die Fundamente im Leben, die möglichst standhaft sein sollten. Dabei wurde aus dem Evangelium nach Matthäus zitiert. Dort erläutert Jesus seinen Zuhörern, dass diejenigen, die seine Lehren in die Tat umsetzen, einem Mann gleichen, der sein Haus auf soliden Fels baute. Als eine Wasserflut kam, konnte diese dem Haus dank seines standhaften Fundaments nichts anhaben. Diejenigen aber, die dem Gehörten keine Taten folgen lassen, gleichen einem Mann, der sein Haus auf Sand baute, und das dem Wasser nicht standhalten konnte. Daher soll auch der Spruch „auf Sand gebaut“ stammen.

Vor über 130 Jahren taten sich christliche Frauen in den USA und Kanada im Sinne internationaler Frauensolidarität zusammen. Aus ihrem konfessionsübergreifenden Gebet ist die größte ökumenische Bewegung weltweit entstanden.

Die Frauen aus der Geschichte des Weltgebetstags setzen seither wichtige Zeichen für Frieden und Versöhnung. Sie kämpften für die Gleichberechtigung von Frauen in Kirche und Gesellschaft. Als eine der ersten Gruppen engagierten sie sich für Umweltschutz. Unerschrocken traten sie auch gegen Rassismus und Intoleranz ein.

