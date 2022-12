Texte angemessen interpretiert

Viernheim. Die Sieger stehen fest: Der Vorlesewettbewerb an der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) ist entschieden. Am Ende gewann Malena Özdemir. Es hatten jeweils die zwei Klassenbesten aus den drei sechsten Klassen teilgenommen.

Bereits in der Wochen zuvor präsentierten alle Sechstklässler ihre Bücher und lasen ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ausgewählte Textstellen vor. In der Klasse 6aG konnten sich Alkan Cakir und Samuel Riedel beim Vorentscheid durchsetzen, in der Klasse 6b waren es Malena Özdemir und Matias Görbe, die Klasse 6c wurde von David Toth und Taisija Surowikow repräsentiert.

Aufgeregt trafen sich die Klassenbesten in der Aula der Schule, wo sie Passagen aus ihrem Lieblingsbuch vorlasen. Dabei mussten sie ihre Lesetechnik unter Beweis stellen und den ausgewählten Leseabschnitt beim Vorlesen angemessen interpretieren.

In der ersten Runde wurden Textstellen aus „Rätsel um das Pommesparadies“ von Meike Haberstock, „Die Amazonas Detektive – Spurensuche im Regenwald“ von Antonia Michaelis, „Was wir dachten, was wir taten“ von Lea-Lina Oppermann, „Zebraland“ von Marlene Röder, „Wie man mit seinen verrückten Eltern fertig wird“ von Pete Johnson und „Die weiße Wölfin“ von Vanessa Walder vorgelesen.

Auch in der zweiten Runde zeigten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Vorlesen des Fremdtextes aus „Die höchst wundersame Reise zum Ende der Welt“ von Nicholas Gannon sehr souverän. Deshalb hatte es die Jury, die aus der stellvertretenden Schulleiterin Silke Seitz, der pensionierten Deutschlehrerin Stephanie Schreck, den beiden Deutschlehrerinnen Anja Kropp und Beate Swoboda und dem Zehntklässler Kenan Spahic bestand, bei der Entscheidung nicht einfach.

Nach dem Zusammenzählen der Punkte wurde Malena Özdemir zur Schulsiegerin des diesjährigen Vorlesewettbewerbs gekürt. Als Dankeschön für ihre guten Leistungen wurden allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Anja Kropp und Beate Swoboda Büchergutscheine und Urkunden überreicht. Die Schule bedankt sich bei der Buchhandlung Schwarz auf Weiß für die Bereitstellung des ersten Preises in Form eines Gutscheins. red