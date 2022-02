Testspiele für Viernheimer Kicker

Viernheim. Am Wochenende sind die Viernheimer Fußballherren wieder in Testspielen gefordert. Dabei geht es darum, die Form unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen und Fehlerquellen zu erkennen. Natürlich soll mit positiven Resultaten auch das Selbstvertrauen gestärkt werden, denn die anstehenden Aufgaben sind lösbar.

Den Auftakt macht am Samstagvormittag zu ungewohnter Zeit um 10 Uhr Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim, der auf dem Kunstrasenplatz im heimischen Waldstadion den SC Olympia Lorsch empfängt. Die Gäste sind in der hessischen Kreisoberliga Bergstraße zuhause und belegen dort mit 38 Punkten Platz zwei. Der Rückstand auf Tabellenführer Tvgg. Lorsch beträgt allerdings schon sieben Zähler.

Die Viernheimer stehen als souveräner Spitzenreiter der Kreisliga Mannheim sieben Punkte vor den Verfolgern und wollen eine starke Rückrunde hinlegen, an deren Ende die Meisterschaft und der Aufstieg stehen soll. Das Trainerduo Patrick Marschlich und Timo Endres will die Testspiele nutzen, um jedem Spieler Einsatzzeiten zu ermöglichen und die genesenen Langzeitverletzten wieder an ihr Leistungsvermögen heranzuführen. Dazu dient auch das Freundschaftsspiel im Waldstadion am kommenden Mittwoch (19 Uhr) gegen den Verbandsligisten und alten Rivalen TSG Weinheim.

Die zweite Garnitur der Blaugrünen reist am Sonntag (15 Uhr) zur FSG Bensheim, die in der hessischen Kreisklasse C Bergstraße auf Platz 13 steht. Für die Viernheimer eine gute Möglichkeit ein Erfolgserlebnis zu feiern, nachdem es zuletzt gegen den Mannheimer B-Ligisten SC Blumenau eine deutliche 2:5-Heimniederlage gegeben hatte.

Auch die SG Viernheim bestreitet ein Auswärtsspiel. Am Sonntag (13 Uhr) sind sie beim ESC Blau-Weiß Mannheim aus der B-Klasse zu Gast. Die Hausherren stehen in ihrer Liga auf Platz fünf. Für SG-Trainer Ralf Dalums und sein Team eine gute Gelegenheit, wieder einmal als Sieger den Platz zu verlassen. JR