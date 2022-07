Testspiel der Blau-Grünen

Viernheim. Die Fußballabteilung des TSV Amicitia Viernheim hat auf das Ausscheiden vor einer Woche in der ersten Runde des Verbandspokals schnell reagiert und sich einen Testspielgegner geangelt. So treten die Blau-Grünen am Samstag, 30. Juli, 15 Uhr, bei der Spvgg. Wallstadt an, die in der vergangenen Saison noch erbitterter Konkurrent in der Kreisliga Mannheim war. Die Südhessen verfügen über einen breit aufgestellten Kader, in dem jeder Spieler während der Vorbereitung seine Qualitäten unter Beweis stellen möchte. Das Trainergespann Patrick Marschlich und Timo Endres gibt allen Akteuren die entsprechende Spielpraxis, um am Ende die Bestformation auf den Platz schicken zu können. Auch in Wallstadt dürfte es deshalb mehrere Wechsel geben. Natürlich wäre ein Sieg hilfreich, gilt es doch, Selbstvertrauen zu sammeln. Bis zum Punktspielstart am 21. August im Waldstadion gegen DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal bleibt noch genügend Zeit, um sich in Form zu bringen. Die erste Mannschaft der Spvgg. Wallstadt musste nach Saisonende einen starken Aderlass verkraften, sieben Spieler verließen den Verein, elf neue Akteure wurden verpflichtet.

Trotzdem sieht Trainer Michael Wagner den Verein gut aufgestellt und will wieder einen vorderen Platz erreichen. Das Titelrennen überlässt er dagegen anderen Teams wie Rot-Weiß Rheinau, VfB Gartenstadt und TSG Lützelsachen. Der Test am vergangenen Mittwoch beim SC Käfertal wurde von den Mannheimern deutlich mit 5:2 gewonnen. In der ersten Runde des Kreispokals hat Wallstadt ein Freilos erhalten, weshalb der Test gegen den TSV Amicitia möglich wurde. JR