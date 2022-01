Termine wichtiger Religionen

Viernheim. Gerade an Weihnachten, Fastnacht und Ostern wird deutlich, wie stark die religiösen Feste und Feiertage den Jahresrhythmus der Gesellschaft prägen. Doch wer kennt zum Beispiel den biblisch-rabbinischen Feiertag „Tu biSchevat“ am 17. Januar oder am 3. Februar „Regaib Kandil“ der Muslime?

Informationen darüber liefert der Interreligiöse Kalender, der nun für das Jahr 2022 neu erschienen ist und seit 2019 jährlich vom Viernheimer „Forum der Religionen“ in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Religionsgruppen und im Auftrag der Stadt Viernheim erstellt wird. Mit dem Kalender soll auf die wichtigsten Fest- und Feiertage der in Viernheim beheimateten drei abrahamitischen Religionen aufmerksam gemacht werden, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle.

Wunsch nach mehr Begegnung

Das Wissen darum hat besonders Relevanz, wenn zum Beispiel am Opferfest, dem höchsten religiösen Fest der Muslime, Veranstaltungen terminiert werden. Der Kalender kann eine Orientierung geben, da sich eine Reihe von muslimischen und jüdischen Feiertagen jährlich verändert, ähnlich dem christlichen Osterfest. Gleichzeitig möchte der Kalender Interessierte neugierig machen für Begegnungen auf dem ein oder anderen Fest bei einer Kirchen- oder Moscheegemeinde, in der Hoffnung, dass 2022 wieder Begegnungen möglich sein werden.

Zu finden ist der Kalender in digitaler Form mit Kurzbeschreibungen der aufgeführten Feiertage und Feste der einzelnen Religionen auf der städtischen Homepage viernheim.de/vielfaltundintegration unter dem Handlungsfeld vier „Interreligiöser Dialog“. red

