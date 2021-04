Tennis und Radfahren als große Leidenschaften

Viernheim. Das Telefon steht nicht still: Verwandte, Freunde und Bekannte gratulieren Günter Aufdermauer zum runden Geburtstag. Am Freitag wurde der Ehrenvorsitzende des Tennisclubs 80 Jahre alt.

Günter Aufdermauer hat das Ehrenamt in Viernheim ausgefüllt wie kaum ein Anderer: jahrzehntelang Vorsitzender des Tennisclubs und des Tenniskreises, immer noch aktiv beim ADFC. Kurz nach seinem berufsbedingten Umzug von Wuppertal nach Viernheim trat er 1964 dem Tennisclub Viernheim bei, zunächst als einfaches Mitglied. Doch schnell engagierte er sich für den Verein, übernahm nacheinander mehrere Funktionen im Vorstand. 1980 wurde er zum ersten Vorsitzenden gewählt – und sollte 30 Jahre lang den Tennisclub anführen.

„Der Verein ist sein ’Baby’, für den er sich immer uneigennützig eingesetzt hat“, weiß Frank Bauer, der zum Ehrentag die Glückwünsche des Tennisclubs überbrachte. Als Zeichen der großen Wertschätzung und in Anerkennung seiner Verdienste wurde Aufdermauer 2010 zum Ehrenvorsitzenden des Tennisclubs ernannt. Mit Rat und Tat unterstützt der Senior auch seine Nachfolger.

Das ehrenamtliche Engagement beschränkte sich aber nicht nur auf den Viernheimer Verein. Ab der Gründung des Tenniskreises Bergstraße war er ebenfalls Vorsitzender – 35 Jahre lang. Dafür erhielt er vor drei Jahren vom Hessischen Tennisverband eine seltene Auszeichnung: die goldene Ehrennadel mit Platinrand.

Zu den Hobbys des nun 80-Jährigen zählt neben dem Tennis auch das Radfahren. Und auch da will Günter Aufdermauer etwas bewegen und engagiert sich seit einiger Zeit in der Viernheimer Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ADFC.

Die Werte des Sports, nämlich Fairness, Respekt und Ehrlichkeit, Offenheit, Höflichkeit und Zuverlässigkeit haben Günter Aufdermauer in seinem Ehrenamt immer begleitet. Und er hat einen speziellen Leitsatz für sich gefunden: „Hinter jedem Sachproblem steht ein Beziehungsproblem.“ Ein offenes Ohr zu haben und ansprechbar zu sein – das zeichnet den Jubilar immer noch aus. „Günter ist schon aus einem besonderen Holz geschnitzt“, spannt Frank Bauer den Bogen zum Geschenk des Tennisclubs: ein Holzschläger. Rahmen, Besaitung und Griff symbolisieren die Bedeutung von Aufdermauer für den Tennissport in Viernheim und im Kreis. Der Rahmen ist das Gerüst für den Schläger, so wie Günter Aufdermauer derjenige ist und war, auf den einfach Verlass ist. Der Griff steht für die Verbindung zwischen Verein und Mitgliedern. „Und er hatte alle im Griff“, meint der zweite Vorsitzende des Tennisclubs. So, wie der Schläger viele Saiten hat, muss man auch im Ehrenamt viele Seiten zeigen, vielseitig und variabel, manchmal locker und manchmal auch etwas härter.

Die große Feier zum runden Geburtstag konnte in Pandemie-Zeiten nicht stattfinden. „Das hätte ich im vergangenen Jahr auch nicht gedacht, dass wir immer noch diese Einschränkungen haben“, bedauert der Jubilar und verbrachte seinen Ehrentag vor allem mit Ehefrau Christa. Unterkriegen lässt er sich aber nicht: „Sobald es wieder möglich ist, wird die Geburtstagsfeier natürlich nachgeholt.“ su

