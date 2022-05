Tennis-Olympiade für die Jüngsten

Viernheim. Der Tennisclub 1948 hat die Saisoneröffnung 2022 gefeiert. Die 15 Sandplätze sind in Top-Zustand und warten darauf, dass die Spiele der Sommerrunde offiziell starten.

Das geplante Schleifchenturnier der Erwachsenen zum Start in die Sommersaison fiel wegen des nasskalten Wetters noch aus, die Tennis-Olympiade der jüngsten Mitglieder wurde in der Halle durchgeführt. Paul Adler, Samuel Weidner und Sebastian Neumann hatten sich ein Programm für die 18 Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren überlegt, bei dem jedes Kind sein Können zeigen könnte. Die Kinder absolvierten erfolgreich die verschiedenen Disziplinen und verdienten sich eine Goldmedaille, die die Kinderaugen zum Strahlen brachte.

Am Abend starteten die Erwachsenen eine gesellige Runde im Clubrestaurant „Al Dente“. Die Restaurantinhaber Giulio und Emanuele Serratore verwöhnten die Gäste mit verschiedenen italienischen Leckerbissen. Rund 100 Mitglieder feierten zur Livemusik der Band „Mariarca und Lillo“. Das Organisationsteam um Tanja Krieger (Vorstand Breitensport) und Thomas Göck (Schatzmeister) war mit dem geselligen Auftakt in die Sommersaison zufrieden.

Einen tollen Start in die Medenrunde hatten die Damen. Die neu gegründete Mannschaft aus langjährigen Vereinsspielerinnen, Neuzugängen und Jugendlichen des Vereins holten zum Auftakt einen 7:2-Heimsieg gegen den GW Walldorf. Jessica Vierfuß und Christina Haas verloren nach harter Gegenwehr. Die 14-jährige Hanna Embach konnte in ihrem ersten Medenspiel für die Damenmannschaft gleich einen Sieg erringen. Johanna Meyer ließ ihrer Gegnerin mit ihren kraftvollen Schlägen keine Chance und gewann in zwei Sätzen. Lucia Rittersberger und Mannschaftsführerin Lisa Giang erspielten weitere Einzelpunkte, mussten allerdings jeweils im dritten Satz über den Match-Tiebreak gehen. Beim 4:2-Ziwschenstand nach den Einzeln mussten die Doppel entscheiden. Johanna Meyer und Jessica Vierfuß holten den entscheidenden fünften Punkt. Die beiden anderen Doppel gewannen im Match-Tiebreak. Besonders nervenstark zeigte sich das Doppel Haas/Giang, die fünf Matchbälle abwehrten, bevor sie selbst mit 14:12 gewannen. su