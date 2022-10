Tempo 80 bei 30er-Limit

Viernheim. Auch in der kommenden Woche wird wieder geblitzt. Die Stadt Viernheim kündigt Geschwindigkeitsmessungen in folgenden Straßen an: Weinheimer Straße, Wasserstraße, Berliner Ring, Robert-Koch-Straße, Karl-Marx-Straße, Einsteinstraße, Neuhäuserstraße, Heidelberger Straße, Industriestraße. Den Negativ-Rekord aus den vergangenen Tagen markiert ein Autofahrer oder eine Autofahrerin, der oder die mit 80 Kilometern pro Stunde in der Einsteinstraße geblitzt wurde. Ein satter Verstoß, denn dort ist lediglich Tempo 30 erlaubt. Zum unrühmlichen Titel als „Raser der Woche“ kommen damit laut Stadt 400 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. red/agö

