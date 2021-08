Temperatur nimmt deutlich zu

Viernheim. Über den Temperaturanstieg der vergangenen Jahrzehnte, Trockenphasen und deren Auswirkungen für Mensch und Natur referierte Dr. Frank Kaspar beim Ortsverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Der Vortrag des Bereichsleiters „Nationale Klimaüberwachung“ beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach war gut besucht. Schnell waren die vorhandenen Plätze in der Kulturscheune belegt. Groß war das Interesse an der Veranstaltung offensichtlich auch wegen der jüngsten Flutkatastrophe, die mit dem weltweiten Klimawandel in Verbindung gebracht wird.

Kaspar sprach zunächst über die Klimaveränderungen in Deutschland, die in den Daten des Deutschen Wetterdienstes deutlich sichtbar werden, sowie über den Kenntnisstand zu den Ursachen und die zu erwartenden Entwicklungen in den kommenden Jahren. In seinem Vortrag ging er auch auf die umfangreichen Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels und die dringend notwendigen Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung ein.

Aufzeichnungen von 1828

Die Auswirkungen des Klimawandels erläutert Frank Kaspar. © Othmar Pietsch

Der Wetterexperte griff auf Auszeichnungen aus dem Jahr 1828 zurück, als die Temperatur noch in Grad Réaumur gemessen wurde. Die Erderwärmung sei besonders in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich angestiegen, allein zwischen 2011 und 2020 um insgesamt fast zwei Grad Celsius. Ein deutlicher Anstieg wurde bei der Zahl der heißen Tage mit über 30 Grad festgestellt. Zugenommen hätten auch die Sommertage. Davon sprechen die Experten, wenn die Temperatur 25 Grad Celsius überschreitet.

Zudem registrierten die Meteorologen laut Kaspar einen Rückgang der Niederschlagsmenge sowie vermehrte Trockenphasen, worunter vor allem die Natur und die Landwirtschaft litten. „Durch Hitzeperioden sterben übrigens mehr Menschen weltweit als durch Überschwemmungen und Flutkatastrophen“, erklärte Kaspar. JR

