Viernheim. Auf einer kleinen Tafel am Eingang zum Waldschwimmbad stehen drei Zahlen - sie geben die aktuellen Wassertemperaturen in den Becken wieder. Während die Temperaturen in der vergangenen Woche noch bei gut 22 Grad gelegen hatten, sind am Montag und Dienstag fast 25 Grad erreicht. Das schöne Wetter hat die Wassertemperatur deutlich erhöht - und schon macht das Schwimmen und Planschen

...