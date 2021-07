Teilnehmer glänzen mit Ideenreichtum

Viernheim. Statt des traditionellen Feriendomizils veranstaltet die städtische Jugendförderung in diesem Sommer an den Vormittagen wieder Ferienspiele. Ausgangspunkt ist meist der Treff im Bahnhof (TiB), wo sich sowohl auf dem Außengelände als auch im Gebäude gute Möglichkeiten bieten. Wochenweise gibt es einen Themenschwerpunkt, nach dem die Angebote ausgerichtet sind. Derzeit geht es um verrückte Figuren und fantastische Welten.

Am vergangenen Montag begannen elf Kinder mit dem Basteln. Vulkan, Hund, eine Landschaft für Spielfiguren, Rapunzelturm, Hexe, Zauberkugel und Haarschmuck, so die Pläne. Verwendet wurden dabei alltäglich Dinge und Gegenstände, die nicht weggeworfen wurden. „Die Kinder konnten sich ihre Arbeit selbst aussuchen und aus verschiedenen Materialien wie Gipsbinden, Draht, Kleister, Pappe, Recyclingmaterial aus der Krempelwerkstatt, Naturkorken und Klopapierrollen wählen“, erklärte Anne Knapp von der Jugendförderung die Vorgehensweise.

In der dritten Ferienwoche werden die Kinder zu Spielerfindern. „Dann spielen wir Spiele, probieren unbekannte Spiele aus, erfinden ganz neue und stellen selbst welche her. Ob Brett- und Tischspiele oder Spiele für draußen, für Gruppen oder welche für Einzelne, alles wird sich in dieser Woche ums Thema Spielen drehen“, weißt Knapp auf die nächsten Aktivitäten hin. Die Termine sind zwar gut besetzt, es gibt aber auch immer wieder freie Plätze. Die Jugendförderung gewährleistet die Einhaltung der geltenden Verordnung der Landesregierung. Es ist notwendig, dass jedes Kind einen Mundschutz mit sich führt, der vor Ort im Freien abgelegt werden kann.

Zu jeder Veranstaltung ist ein eigenes Frühstück und ein Getränk mitzubringen, da eine gemeinsame Frühstückspause geplant ist.

Anmeldungen für die Ferienspiele sind ausschließlich online unter www.vhs-viernheim.de/ möglich. Der Unkostenbeitrag in Höhe von vier Euro ist vor direkt Ort zu entrichten. JR