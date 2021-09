Teilnahme am Freiwilligentag für Kurzentschlossene

Viernheim. Der 16. Freiwilligentag in Viernheim findet am kommenden Samstag, 18. September, statt Auch Kurzentschlossene können sich gerne noch Projekten anschließen und sind willkommen. Sie müssen sich einfach am Freitag, 17. September, von 8.30 bis 12 Uhr beim Amt für Kultur, Bildung und Soziales unter Telefon 06204/98 84 07 melden oder am Samstag, dem Veranstaltungstag, von 8 bis 9.45 Uhr unter Telefon 0174/32 26 54 6 bei Harald Hofmann anrufen . So kann jede Person, die helfen möchte, zielgerichtet dahin vermittelt werden, wo noch Bedarf ist. Eine Übersicht aller Projekte gibt es im Internet unter: www.viernheim.de/freiwilligentag. red (Bild: Stadt Viernheim)

