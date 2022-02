Technische Fehler verhindern Viernheimer Erfolg im Derby

Viernheim. Es hätte ein großer Schritt zur Aufstiegsrunde werden sollen, aber es wurde eine enttäuschende Niederlage. Die Handballerinnen des TSV Amicitia verloren das Derby in der Badenliga gegen die SG Heddesheim mit 24:26.

Der TSV Amicitia hatte sich nach der deutlichen Hinspielniederlage eigentlich die Revanche vorgenommen für das Rückspiel in heimischer Halle. Wie eng und umkämpft das Nachbarschaftsderby war, zeigte der Spielverlauf in der ersten Halbzeit. Die Mannschaften agierten absolut auf Augenhöhe, keine Mannschaft konnte sich absetzen. Heddesheim lag in der Anfangsphase vorne, nach dem 5:5-Ausgleich aber konnte Viernheim sich die Führung holen. In der 24. Minute gab es ein überraschendes Comeback auf dem Feld: Trainerin Steffi Dietrich, die ihre Handballschuhe eigentlich schon in die Ecke gestellt hatte, half aufgrund der dünnen Personaldecke ihrer Mannschaft aus und steuerte direkt ein Siebenmetertor zum 12:11 bei. Ihr Team konnte daran nicht anknüpfen und musste vor der Halbzeitpause noch vier Gegentore hinnehmen. Mit einem Drei-Tore-Rückstand ging es in die Halbzeitpause (12:15).

Rückstand über gesamte Spielzeit

Heddesheim legte nach dem Seitenwechsel direkt zwei Tore nach, und diesem Rückstand liefen die Viernheimerinnen über die gesamte Spielzeit hinterher. Beim 19:21 durch Julia Fischer waren sie dicht dran, aber die SG-Damen konnten die Gastgeberinnen auf Distanz halten. Kurz vor Schluss verkürzte Sophia Niesel auf 24:25, da war noch ein Punktgewinn möglich. Doch die Gäste machten mit ihrem Treffer zum 24:26-Endstand alles klar. Zu viele technische Fehler, vergebene Torchancen und am Ende zehn Siebenmeter und sieben Zeitstrafen gegen die Heimmannschaft verhinderten im Derby den ersehnten Heimsieg. Das Rennen um einen der ersten drei Plätze der Badenliga-Gruppe, die die Aufstiegsrelegation bedeuten würden, bleibt offen. Hinter Spitzenreiter TV Brühl, der auf 11:3 Punkte aus sieben Spielen kommt, liegen die TSV-Amicitia-Damen mit 9:9 Punkten auf Platz zwei und die SG Heddesheim mit nunmehr 8:8 Punkten auf dem dritten Rang. Weil sie erst sechs Partien gespielt hat, hat auch die HG Saase noch beste Chancen (6:6), genauso wie die HG Oftersheim/Schwetzingen (6:8).

Letztes Spiel gegen HG Saase

Die Viernheimerinnen müssen nun vier Wochen lang zuschauen, was die Konkurrenz macht und wer die Punkte sammelt. Am 12. März steht das letzte Spiel an, gegen die HG Saase entscheidet sich, ob der TSV Amicitia die Aufstiegsrelegation spielen wird oder in die Abstiegsrunde muss.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard, Meike Wegerle 2, Luisa Minich 2, Julia Fischer 6, Stefanie Dietrich 3/1, Celine Marek 6/1, Jacqueline Mader 1, Elisa Leusmann, Lea Schmitt, Sophia Niesel 4. su