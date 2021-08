Technikübungen im Sand

Viernheim. Die Bälle fliegen übers Netz, die Spieler landen im Sand: Auf den drei Beachvolleyball-Feldern am Waldschwimmbad war in den vergangenen Tagen mächtig was los. Der Nordbadische Volleyball-Verband (NVV) veranstaltete auf der Anlage des TV 1893 Viernheim sein traditionelles Sommercamp.

Das Sommercamp ist für die Teilnehmer immer ein Höhepunkt der Beachsaison. 23 volleyballbegeisterte Kinder und Jugendliche aus Baden-Württemberg und Hessen verbringen dabei eine ganze Woche auf der TV-Anlage und toben sich fünf Tage lang auf den Feldern aus.

An jedem Tag des Camps steht intensives Training auf dem Programm, bei dem die Nachwuchssportler vor allem die spezifische Technik üben. Die praktische Umsetzung erfolgt beim täglichen Turnier. Und selbst bei schlechtem Wetter sind die ehrgeizigen Volleyballer nicht zu stoppen. „Die Kinder haben im strömenden Regen gespielt“, erzählt Campleiterin Cornelia Brückl. Ohne den großen Regen sei das Wetter in dieser Woche optimal, lieber ein paar Grad kühler als brütende Hitze. „Da ist dann oft der Sand viel zu heiß, so dass man eigentlich mit Socken spielen muss“, erklärt Brückl.

Bei den Trainingseinheiten hat die Verbandstrainerin tatkräftige Unterstützung von weiteren Übungsleitern. Neben Luise Herrmann sind zwei Nachwuchstrainer dabei, die auch schon Teilnehmer beim Sommercamp waren.

„Sie sind für das tägliche Aufwärmen zuständig oder für das Abendprogramm“, sagt Cornelia Brückl. Denn neben den Einheiten im Sand gibt es abends noch andere Aktivitäten. Die Kinder messen sich zum Beispiel bei der Camp-Olympiade, spielen Montagsmaler oder Werwolf und besuchen den Viernheimer Kletterwald. su