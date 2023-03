Teamwork beim Tauchwettbewerb

Viernheim. Beim jährlichen Schwimmwettkampf der Grundschulen des Kreises Bergstraße folgten elf Mannschaften der Einladung und nahmen – nach langer Corona-bedingter Zwangspause – daran teil. Das Viernheimer Hallenbad bot dabei optimale Möglichkeiten, und gleich zwei Mannschaften der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) waren am Start. Motiviert gingen die Kinder an die zu bewältigenden Aufgaben heran, die nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern auch Geschicklichkeit und Zusammenarbeit erforderten.

Nicht nur Kinder aus der vierten Jahrgangsstufe, auch talentierte Kinder der dritten Klassen bewegten sich elegant im Wasser und gingen an ihre Grenzen. Jedes Kind musste 25-Meter-Brustschwimmen auf Zeit absolvieren. Beim Startsprung mit Ausgleiten in gestreckter Position wurde die Strecke gemessen, ebenso beim Streckentauchen. Teamwork war beim Tauchwettbewerb gefragt, als die Kinder am Boden liegende Ringe möglichst schnell holen und in einen Korb ablegen mussten. Bei der abschließenden Staffel war die passende Strategie gefordert, als die Kinder einen Pullboy zwischen den Beinen eingeklemmt transportieren mussten und diesen dann dem nächsten Mannschaftsmitglied zu übergeben hatten.

Am Ende freuten sich die Kinder, die von Marcel Thome und Christoph Wunderle betreut wurden, über einen fünften und achten Platz. Auch bei den folgenden Wettkämpfen – beim Fußballturnier und Leichtathletikfest – der Grundschulen des Kreises Bergstraße werden Schüler der FFS wieder mit am Start sein. red