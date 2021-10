Teams sorgten für Torspektakel

Viernheim. Die beiden Viernheimer Fußballteams in der Kreisklasse A 2 Mannheim sorgten am Sonntag für Torspektakel, verpassten aber Befreiungsschläge und befinden sich weiter in Sichtweite zu den Abstiegsplätzen. Die SG Viernheim holte beim spektakulären 5:5-Unentschieden in Laudenbach zwar einen Punkt, verpasste in der Nachspielzeit aber einen Auswärtserfolg. Auch die Reserve des TSV Amicitia hat beim SC Käfertal den Sieg ebenfalls vor Augen, gab aber einen 2:0-Vorsprung noch aus der Hand.

MFC Phönix Mannheim – TSV Amicitia 2 2:2 (0:2): Zur Pause sah es für die zweite Herrenmannschaft des TSV Amicitia mit dem 2:0-Vorsprung noch recht gut aus. Am Ende aber musste sich das Team von Trainer Tobias Kleiner mit einem 2:2 zufrieden geben. Der Sprung ins Mittelfeld der Tabelle ist also misslungen.

Tim Achilles (17.) und Thomas Marek Hübner (43.) hatten für die 2:0-Halbzeitführung gesorgt. Dem jungen Viernheimer Team fehlte aber erneut die Konstanz, Phönix legte nach dem Seitenwechsel dagegen deutlich zu. Nach Wiederanpfiff waren erst wenige Sekunden gespielt, als Besnik Beljuli für die Hausherren den Anschlusstreffer markierte (46.).

Mannheim drängte danach mächtig auf den Ausgleich, während die Südhessen ihre Möglichkeiten ungenutzt ließen. So war es Merage Saai, der in der 65. Minute zum umjubelten 2:2 traf. In der Schlussphase versuchten beide Teams den Siegtreffer zu erzielen, hatten aber ihr Pulver schon verschossen. Die Blaugrünen bleiben mit neun Punkten auf dem zehnten Platz.

SV Laudenbach – SG Viernheim 5:5 (3:2): Die Partie des SV Laudenbach und der SG Viernheim geriet zu einem reinen Torspektakel, die Zuschauer bekamen in den 90 Minuten gleich zehn Treffer zu sehen. Viermal lagen die Hausherren in Führung, viermal konnten die Orangenen ausgleichen. Als Ridvan Ülger in der 90. Minute das 5:4 für die Gäste erzielte, war der Auswärtssieg greifbar nah. Lukas Augustinus Markgraf gab allerdings den Spielverderber, als er in der Nachspielzeit zum 5:5 traf.

SVL-Routinier Frank Gassner hatte in der sechsten Minute den Torreigen eröffnet. Steven Schrecke konnte für Viernheim ausgleichen (19.). Mirko Winz zum 2:1 (29.), Claus Bopp zum 2:2 (33.) und erneut Gassner zum 3:2 (43.) sorgten für den Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel glich Christian Hauser aus (70.). In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Mark Kungl per Elfmeter zum 4:3 (78.) und Schreck zum 4:4 (79.) sorgten für Spannung, ehe in den letzten Sekunden jedes Team noch einmal erfolgreich war. JR