Team aus Rovigo steht im Finale

Viernheim. Nach dem grandiosen Gewinn der 13. italienischen Rugby-Meisterschaft im vergangenen Jahr gibt es am Samstag, 28. Mai, um 17.15 Uhr eine Neuauflage des letzten Endspiels zwischen Petrarca Padova und FEMI-CZ Rovigo. Vor den Play-offs standen Petrarca Padova mit 78 Punkten und FEMI-CZ Rovigo mit 67 Punkten bereits an der Spitze, jetzt wird beim Finale in Parma der Meister gekürt. Im Halbfinale bezwang Petrarca Padova die Mannschaft aus Calvisano, während FEMI-CZ Rovigo in einem dramatischen Rückspiel gegen Emilia zu Hause einen erheblichen Rückstand in den Schlussminuten drehen konnte und sich deshalb die Chance auf die 14. italienische Meisterschaft offen hielt.

Rugby ist in Italien die wichtigste Sportart gleich hinter Fußball und Basketball, ähnlich wie in Frankreich oder Großbritannien. „Wir sind natürlich mächtig stolz, dass es unsere Partnerstadt Rovigo wieder soweit geschafft hat und drücken alle Daumen“, sagt Bürgermeister Matthias Baaß nach dem Finaleinzug.

Für interessierte Bürgerinnen und Bürger besteht die Möglichkeit, beim Spiel am Samstag um 17.15 Uhr in einem Livestream des Youtube-Kanals unter der Web-Adresse www.federugby.it mitzufiebern. Zusätzlich kann das Spiel bei Eurosport unter https://www.eurosport.de/rugby/eccellenza/2021-2022/petrarca-rugby-femi-cz-rugby-rovigo-delta_mtc1347389/live.shtml verfolgt werden. red