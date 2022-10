TC-Duo auf Platz vier

Viernheim. Irmgard Dangl und Klaus Gernhardt vom Tennisclub Viernheim nahmen an den Deutschen Tennis-Meisterschaften der Senioren teil.

Die Nationalen Deutschen Tennis-Meisterschaften der Seniorinnen und Senioren (DSM) sind mit bis zu 800 Teilnehmern das weltweit größte Senioren-Turnier. Seit 1954 wird es in Bad Neuenahr ausgetragen. Erstmals abgesagt werden mussten die DSM im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie. Als sie 2021 wieder stattfinden sollten, riss die Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal kurz vor Beginn der Meisterschaften alle 18 Tennisplätze fort. In diesem Jahr sprang der TC Boehringer Ingelheim als Ausrichter ein. Mehr als 450 Sportler ermittelten in den Altersklassen 50 bis 90plus ihre Titelträger. Für den Tennisclub Viernheim waren Irmgard Dangl und Klaus Gernhardt am Start. Irmgard Dangl wurde in der Altersklasse 80 Siegerin der Nebenrunde. Klaus Gernhardt, der nach Corona-Erkrankung noch einen großen Trainingsrückstand hatte, musste sich bei den Herren 75 im Achtelfinale der Nebenrunde dem vielfachen deutschen und Europameister Hans-Dieter van de Loo mit 5:7 und 2:6 geschlagen geben. Zusammen traten Dangl und Gernhardt im Mixed der Altersklasse 75 an und belegten einen vierten Platz, dem späteren Siegerpaar unterlagen sie dabei nur knapp mit 5:7 und 5:7. Damit knüpften sie an ihren Erfolg von 2018 an, wo sie in der Altersklasse 70 einen dritten Platz schafften. Irmgard Dangl nahm in diesem Jahr außerdem an mehreren internationalen Turnieren teil und verbesserte sich in der Weltrangliste von Platz 97 auf 17. su

Irmgard Dangl und Klaus Gernhardt freuen sich über Platz vier. © Tennisclub