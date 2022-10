Tanzstile aus aller Welt

Viernheim. Einmal um die Bühnentanzwelt: Am kommenden Samstag, 15. Oktober, findet der große Ballettabend der Ballettschule Elke Hammer statt. Die einzelnen Gruppen der Schule präsentieren in der Aufführung alle Tanzstile, die man auf den Bühnen dieser Welt sehen kann. Von den vierjährigen Anfängern bis zu den erfahrenen erwachsenen Tänzern wird klassisches Ballett, Jazztanz oder Stepptanz gezeigt. Die Bühnendarbietungen werden von Musikern der Musikschule Viernheim untermalt. Der Ballettabend beginnt am Samstag um 17 Uhr im Bürgerhaus. Einlass in den großen Saal ist um 16.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro (ermäßigt elf Euro). Der Kartenverkauf findet in dieser Woche zu den Unterrichtszeiten im Bürgerhaus statt oder am Veranstaltungstag an der Tageskasse. su

