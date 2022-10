Talente auf internationaler Bühne aktiv

Viernheim. Zwei Talente des Stemm- und Ringclubs (SRC) Viernheim gehörten zum Team des Nordbadischen Ringerverbandes (NBRV), das beim Internationalen Brandenburg-Cup der Junioren in Frankfurt/Oder am Start war. Unter den Augen von Stützpunkttrainer Michael Böh präsentierte sich das Duo Lilly Böh und Xenia Paul noch nicht in Bestform und konnte deshalb die selbst gesteckten Erwartungen nicht erfüllen.

Das Turnier war international besetzt. Neben Athletinnen aus vielen deutschen Leistungszentren waren auch Ringerinnen aus Polen, Moldawien, Finnland, Kroatien, Dänemark, Norwegen und Litauen am Start. Für die meisten Teilnehmerinnen war es die erste große Standortbestimmung des Jahres.

Lilly Böh (Jahrgang 2008) war erstmals bei der A-Jugend gefordert, wo sie in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm auf 17 Kontrahentinnen traf. Ziel der Viernheimerin war es, möglichst weit vorne zu landen. Der Auftakt war mit zwei Erfolgen auch durchaus gelungen. Sowohl gegen Finola Valentina Pastow vom 1. Henningsdorfer RV wie auch gegen Johanne Gertrud Kunze vom SV Luftfahrt Berlin gab es vorzeitige Siege. Gegen die spätere Turniersiegerin Katharina Krupna vom KFC Leipzig landete Lilly Böh dagegen auf den Schultern. Nach einem Freilos in der vierten Runde folgten Niederlagen gegen Saga Beck von Klippans BK und gegen Sofie Gamborg vom Nyköpings Kampsportklubb. Am Ende kam SRC-Ringerin auf den sechsten Platz.

Drei Athletinnen bei den Frauen

Deutlich weniger Einsatzzeiten hatte Xenia Paul (Jahrgang 2002), die erstmals bei den Frauen gefordert war. Hier hatten nur drei Teilnehmerinnen gemeldet, für jede sollte es also einen Platz auf dem Siegertreppchen geben. Die Frage war nur, welche Farbe die Medaille hat.

Xenia Paul konnte in ihren beiden Kämpfen keinen Sieg landen und musste sich mit Bronze zufrieden geben, hat aber in der kurzen Zeit sicher jede Menge Erfahrungen gesammelt. Ebba Söderquist vom Helsingborgs Wrestling Team und die spätere Cup-Gewinnerin Michelle Schnapp vom RSV Hansa 90 Frankfurt/Oder waren an diesem Tag einfach zu stark. JR