Tag der offenen Tür an der AMS

Viernheim. Am Samstag, 21. Januar, lädt die Albertus-Magnus-Schule Viernheim zum Tag der offenen Tür ein. Die Schule öffnet von 9.30 bis 13 Uhr ihre Türen. Eine besondere Einladung gilt den Kindern und Eltern der Jahrgangsstufe 4, die sich vor dem Wechsel auf die weiterführende Schule informieren wollen.

Ein buntes Programm wartet auf die Gäste: Um 9.30 Uhr beginnt die Veranstaltung mit dem Auftakt in der Aula. Die Kinder der Klassen 5 und 6 haben ein kurzweiliges Programm mit Theaterstücken und Musikdarbietungen für die Gäste vorbereitet. Im Anschluss gibt es eine Schulführung.

Die Albertus-Magnus-Schule veranstaltet ein buntes Programm. © Sandra Usler

Nach dem Rundgang finden diverse Vorführungen in den Bereichen Chemie und Physik sowie Theateraufführungen in französischer und lateinischer Sprache statt. Vielfältige Mitmachangebote laden dazu ein, gemeinsam mit den Kindern oder alleine zu testen, ob man den Anforderungen gewachsen ist. So erwarten die Gäste zum Beispiel ein Bewegungsparcours, schwierige mathematische Rätsel, historische Fragen und physikalische Herausforderungen. In der Aula steht ein Café zum Ausruhen und Verweilen zur Verfügung. Das betreibt an diesem Tag die Schülervertretung, die die Besucherinnen und Besucher über den Alltag in der Albertus-Magnus-Schule informiert.

Für jüngere Gäste gibt es eine Kinderbetreuung direkt neben dem Eingang Nord. Bei Fragen stehen die Lehrerinnen und Lehrer der Schule sowie der Vorstand der Elternvertretung zur Verfügung. Das Sekretariat ist ebenfalls besetzt – auch hier erhalten die Besucherinnen und Besucher Informationen und können ihre Kinder für einen Schnuppertag anmelden. red