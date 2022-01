Tag der Besinnung

Viernheim. Einen Online-Besinnungstag unter dem Titel „Ein Tag für mich“ bietet der Diözesanverband Mainz des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) am Samstag, 15. Januar, 9.30 bis 16.30 Uhr, an. Christina Feifer, Geistliche Beirätin aus Viernheim, gestaltet das neue Format. „Wer einen Tag frei von Terminen und Verpflichtungen verbringen möchte, mit spirituellen Impulsen am Computer und einer Zeit in der Natur, ist zu dem Besinnungstag herzlich eingeladen“, heißt es in der Ankündigung des KDFB Viernheim.

Anmeldungen nimmt das Diözesanbüro bis Dienstag, 11. Januar, per E-Mail an info@kdfb-mainz.de entgegen. Die Interessentinnen werden gebeten, dabei Name, Adresse und Handynummer anzugeben. Die Veranstaltung erfolgt über das Portal Zoom, der Link wird nach der Anmeldung zugeschickt, so die Mitteilung abschließend. su