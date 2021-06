Tafel immer mehr gefragt

Viernheim. Die Adresse Stadionstraße 17 hat es in sich. Buchstäblich. In der unscheinbaren ehemaligen Fabrikationshalle herrscht große Umtriebigkeit. Eine Schar von Menschen ist eifrig damit beschäftigt, anderen zu helfen. Solchen, denen es wirtschaftlich nicht gut geht. Unter anderem ist die Tafel hier untergebracht. Wir sind mit dem katholischen Gemeindereferenten Herbert Kohl verabredet, um über den gewachsenen Bedarf und die zunehmenden Anforderungen an die - allesamt ehrenamtlichen - Helfer zu sprechen. „Sie waren doch schon mal hier?“, fragt Kohl. Kopfschütteln. „Um Gottes willen, dann aber mal los.“ Dem Reporter wird eine kurze aber beeindruckende Führung zuteil.

AdUnit urban-intext1

Wir schauen in den Kinderkleiderladen, geführt vom Haus des Lebens. In den Kleiderladen der AWO. Den Laden mit Herz, hier bieten Geflüchtete und ihre Mentoren Alltagsutensilien an. In die Räume von Makerspace, wo Fahrräder und Computer repariert werden, es außerdem eine Holzwerkstatt gibt. Wegen der Pandemie nicht in Betrieb ist die Vesperstube. Hier bewirten Katholischer Frauenbund und Förderband normalerweise ihre Kundschaft.

Nicht mehr schick genug im Supermarkt, aber immer noch gut essbar. © Bernhard Kreutzer

Im Kleiderladen der AWO kostet ein Hemd zwei Euro, das Teuerste ist ein Anzug - sieben Euro. „Das sind symbolische Preise“, sagt eine Helferin. „Denn, was nichts kostet, ist nichts wert.“

Das ist auch das Motto bei der Tafel, die wir dann am Ende erreichen. Der Laden ist, auch wegen der Pandemie, geschlossen. Normalerweise suchen sich die Kunden hier aus, was sie brauchen. Aktuell packen die Helferinnen und Helfer ein buntes Allerlei in Kisten, Dinge, von denen sie aus Erfahrung wissen, dass sie gebraucht werden. Diese Kisten werden nach draußen gereicht, 2,50 Euro pro Stück. Draußen sind Tische und Bänke aufgebaut, hier packt die Kundschaft die Ware in ihre Einkaufstaschen um.

AdUnit urban-intext2

Es sind viele Kundinnen und Kunden, zum Teil mit ungeduldigen kleinen Kindern im Schlepptau, die am Freitagmittag in der Hitze warten, bis sie an der Reihe sind. In ihren Gesichtern steht zu lesen, dass sie nicht zum Vergnügen hier sind. „Vor Corona hatten wir 160 Kunden, heute sind es 260“, sagt Herbert Kohl. Die Zunahme von 100 Kunden stehe für eine Zunahme prekärer Einkommensverhältnisse.

Und er mutmaßt, dass die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen für viele Menschen ursächlich dafür ist. „Ich kann es nicht belegen. Aber es gibt auch keine andere Erklärung“, sagt Kohl. Die Kundschaft spreche nicht so gerne über die Gründe für ihr Kommen. Dafür habe er großes Verständnis. Dennoch habe er die Kollegen an der Ausgabe jetzt gebeten, immer wieder einfach mal zu fragen.

AdUnit urban-intext3

Die Tafel beziehungsweise ihre Ausgabe über den Tresen hat dienstags von 14 bis 17 Uhr und freitags von 12 bis 15 Uhr geöffnet. In diesen paar Stunden werden in der Stadionstraße 100 Kunden bedient. Dazu kommen noch mal 80, die sich die Ware in der Hildegardkirche abholen. Plus 80 Menschen, die nicht aus dem Haus können, und beliefert werden.

AdUnit urban-intext4

Bevor sie Tafelkunden werden, müssen die Menschen die Prüfung ihrer finanziellen Situation beim Sozialamt der Stadt hinter sich bringen. Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, bekommen sie ein Formular, auf dessen Basis die Tafel ihnen einen digitalen Ausweis ausstellt. Kohl: „So können wir kontrollieren, dass niemand doppelt kommt, dass es gerecht zugeht. Das ist den Kunden am aller wichtigsten.“

Ihm ist sehr wichtig, weitere Helfen zu bekommen, vor allem Fahrer. Die Tafel holt jeden Tag Lebensmittel bei den Filialen ab, das heißt aber nicht nur fahren, sondern auch ein- und ausräumen. Es sind bereits 150 Ehrenamtliche im Einsatz, aber der Bedarf sei eben riesig, sagt Kohl.

bistummainz.de/soziales/ sozialzentrum-Viernheim