Tabellenspitze verteidigt

Viernheim. Der TSV Amicitia Viernheim hat in der Fußball-Kreisliga Mannheim auch nach fünf Meisterschaftsspielen eine weiße Weste. Die Blaugrünen gewannen bei der Reserve des VfR Mannheim mühsam, aber hoch verdient mit 2:0 und führen die Tabelle weiter mit der optimalen Punktzahl an. Gemessen an den Torchancen hätte der Erfolg eigentlich deutlich höher ausfallen müssen, einmal mehr waren die Südhessen aber im Abschluss nicht konsequent genug.

Dabei hatte die Partie gut begonnen, denn schon nach zwei Minuten lag das Leder im Netz der Gastgeber. Der Treffer von Daniel Herbel wurde wegen einer Abseitsstellung aber nicht anerkannt. Es folgte eine Viertelstunde Leerlauf im Spiel des Tabellenführers, aber auch die Rasenspieler brachten wenig zustande. Danach vergaben Herbel und Spielertrainer Patrick Marschlich, der nach überstandener Verletzung wieder ins Geschehen eingreifen konnte, klare Möglichkeiten zur Führung. Die fiel dann in der 20. Minute, mit tatkräftiger Unterstützung von VfR-Keeper Daniel Potkin. Der hatte den harmlosen Freistoß von Marschlich schon so gut wie sicher in den Händen, ließ den Ball aber durch die Beine über die Linie gleiten.

Schlechte Chancenverwertung

Anschließend ließen die Gäste durch Paul Ewen und Sebastian Heinrich weitere gute Torchancen ungenutzt. Kurz vor dem Pausenpfiff fiel dann doch noch das 0:2. Herbel hatte sich auf links erfolgreich durchgesetzt, die präzise Hereingabe musste der wieder sehr lauffreudige Philipp Haas nur noch einschieben. Damit schien die Vorentscheidung gefallen zu sein.

Die Rasenspieler begannen die zweite Halbzeit aber mit großem Engagement, der Anschlusstreffer lag allerdings noch nicht in der Luft. Auf der Gegenseite agierten die Viernheim zu ungenau, kamen aber trotzdem zu einigen Möglichkeiten. Im Abschluss fehlte aber die Konsequenz, oft wurden die Angriffe zu leichtfertig vorgetragen. Bei den Versuchen von Laurenz Baaß und Erik Anhölcher stand die VfR-Abwehr im Weg. Glück hatten die Blaugrünen, als die Gastgeber zuerst am Pfosten scheiterten und der Nachschuss über das leere Tor ging. JR

