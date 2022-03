Tabellenführung weiter ausgebaut

Viernheim. Der 19. Spieltag in der Fußball-Kreisliga Mannheim am vergangenen Mittwoch verlief ganz nach dem Geschmack des Spitzenreiters TSV Amicitia Viernheim. Die Blau-Grünen gewannen ihre Partie beim Tabellendritten MFC 08 Lindenhof souverän mit 4:1 und schüttelten damit einen Verfolger ab. Außerdem unterlag der Tabellenzweite Rot-Weiß Rheinau bei der TSG/Eintracht Plankstadt mit 1:2 und verlor ebenfalls an Boden. Neuer Zweiter ist Wallstadt nach dem mühevollen 2:1-Heimsieg gegen den Abstiegskandidaten KSC Schwetzingen. Die noch unbesiegten Südhessen führen die Tabelle jetzt mit neun Zählern Vorsprung an und haben im Nachholspiel gegen den FV Leutershausen (23. März um 19 Uhr) die Möglichkeit, die Verfolger noch weiter zu distanzieren.

In Mannheim wählten die Viernheimer die defensivere Variante, für den stürmenden Spielertrainer Timo Endres kam der zweite Spielertrainer Patrick Marschlich im Mittelfeld zum Einsatz. Die Taktik zahlte sich aus, auch weil einmal mehr der erneut stark aufspielende Erik Anhölcher seine Farben, wie schon am vergangenen Sonntag, früh in Führung schießen konnte (9.).

„Das hat uns natürlich in die Karten gespielt und danach haben wir das Spiel weitgehend im Griff gehabt. Lindenhof hat eine hohe Qualität und viel Erfahrung im Kader, wir konnten deren Umschaltspiel aber recht gut unterbinden. Die Konkurrenz hat auch wieder für uns gespielt, trotzdem ist es noch zu früh, ans Feiern zu denken“, zeigte sich Mittelfeldstratege Marschlich zufrieden.

Nach einem Doppelschlag zum 0:3 durch Daniel Schmitt (56.) und Laurenz Baaß (58.) war die Vorentscheidung gefallen. Daran änderte auch der Anschlusstreffer in der 61. Minute durch MFC-Torjäger Ivan Vlaho nichts mehr. Vorausgegangen war ein indirekter Freistoß, als die Schiedsrichterin überraschend auf regelwidriges Torwartzuspiel entschieden hatte. Den Endstand zum 1:4 markierte der eingewechselte Tim Achilles in der 88. Minute.

Am Sonntag (15 Uhr) kommt der zuletzt schwächelnde VfB Gartenstadt ins Viernheimer Waldstadion. Auch dabei wollen die Hausherren ihren Anhängern wieder ein Torefestival bieten und weiter mit großen Schritten in Richtung Meisterschaft und Aufstieg marschieren. JR