Tabellenführung ausbauen

Viernheim. Die Kreisliga-Fußballer des TSV Amicitia Viernheim haben am Mittwoch (19 Uhr) die große Chance ihre ohnehin schon stattliche Tabellenführung auf zehn Punkte auszubauen. Dazu muss allerdings ein Sieg im Nachholspiel gegen den FV Leutershausen gelingen. Die Gäste von der Bergstraße stehen derzeit mit 30 Zählern auf Rang acht und dürften wohl nicht mehr in den Tabellenkeller abrutschen.

Bei den Gästen geht es also nicht mehr um den Ligaverbleib oder den Blick zur Spitze, sondern darum, die Saison mit einem guten Mittelfeldplatz zu beenden. Im neuen Jahr wurden die ersten drei Begegnungen gewonnen, am vergangenen Sonntag gab es jedoch eine 0:3-Heimniederlage gegen Rot-Weiß Rheinau. Natürlich möchte man in den kommenden Spielen dem einen oder anderen Favoriten ein Schnippchen schlagen. Mit den Viernheimern hat man sich in der jüngsten Vergangenheit immer knappe Duelle geliefert. Das Hinspiel ging mit 4:1 allerdings deutlich an die Südhessen.

Der TSV Amicitia hat die erste Saisonniederlage gegen Gartenstadt gut weggesteckt und ist mit dem 3:1-Erfolg über den VfR Mannheim wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Dabei galt es einige angeschlagene und erkrankte Akteure zu ersetzen, Corona macht auch vor dem Spitzenreiter nicht halt. Hier macht sich wieder einmal der breit und ausgeglichen aufgestellte Kader bezahlt. Wer gegen Leutershausen aufläuft, entscheiden also nicht die Trainer, sondern auch die medizinischen Testergebnisse unter der Woche. Gespielt wird wohl wieder auf dem Kunstrasen des Waldstadions. JR

