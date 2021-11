Tabellenführer zu Gast in der Waldsporthalle

Viernheim. Das ist eine hohe Hürde für die Handballer: Mit der TSG Eintracht Plankstadt kommt am Samstag, 20. November, der aktuelle Tabellenführer der Badenliga-Gruppe in die Waldsporthalle. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Mit der Empfehlung von fünf Siegen in fünf Spielen kommen die Plankstädter am 20. November, nach Viernheim. Der TSV Amicitia Viernheim will die Serie zu gern unterbrechen und seinerseits seinen Heimnimbus wahren. Denn die Spiele in der Waldsporthalle hat man in der Saison 21/22 alle gewonnen. Die Handballer wollen wieder voll punkten, damit sie sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen – und damit die Aufstiegsspiele erreichen.

Trainer Christian Müller muss definitiv auf Rouven Müller verzichten, bei Robin Helbig und Felix Hildenbeutel wird sich der Einsatz erst kurzfristig entscheiden. Dafür kehrt Philipp Oswald nach seinem krankheitsbedingten Ausfall zurück ins Team.

Vierter Sieg soll her

Das Vorspiel für den Badenliga-Kracher bestreiten um 17.15 Uhr die Herren 2, die die TSG Wiesloch 2 erwarten. Den Viernheimern fehlt noch ein Sieg zur sicheren Teilnahme an der Aufstiegsrunde, dreimal war der TSV Amicitia Viernheim bislang schon erfolgreich. Im vierten Saisonspiel hat Trainer Ralf Schaal aber mit Personalsorgen zu kämpfen, unter der Woche fehlten einige Spieler krankheitsbedingt. Die Stammspieler Kuhn, Seib und Koob fallen aus, dafür wird Neuzugang Luca Ohlerich zu seinem ersten Einsatz kommen.

Der Heimspieltag wird am Sonntag mit drei Jugendspielen fortgesetzt. Um 14.15 Uhr empfängt die weibliche D-Jugend die TSG Ketsch 2. Um 15.30 Uhr spielt die männliche C-Jugend gegen die TSG Plankstadt. Die männliche B-Jugend hat es um 17.15 Uhr mit der SG Pforzheim/Eutingen 2 zu tun. Auswärts am Ball sind heute die männliche D-Jugend (um 11.45 Uhr bei der JSG Hemsbach/Laudenbach 2) und die männliche A-Jugend (17.30 Uhr bei der HSG Walzbachtal). Für die Heimspiele gilt die 3G+-Regel in der Waldsporthalle – Zutritt hat nur, wer geimpft, genesen oder PCR-getestet ist; die Kontrolle erfolgt am Eingang. In der Halle besteht Maskenpflicht, die Maske kann auf dem Sitzplatz abgenommen werden. su