Tabellenführer zu Gast

Viernheim. In der zweiten Bundesliga Süd der Ringer beginnt am Wochenende die Rückrunde. Die Staffel ist in dieser Saison unheimlich ausgeglichen, was so manches überraschende Ergebnis beweist. Jetzt geht es für alle Teams darum, den Grundstock für das Erreichen der Saisonziele zu legen. Immerhin werden unter den acht Mannschaften zwei Aufsteiger und zwei Absteiger gesucht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den Stemm- und Ringclub (SRC) Viernheim geht es darum, die Ergebnisse der vergangenen Wochen zu bestätigen und den Platz im vorderen Mittelfeld zu festigen. Ob am Samstagabend (19.30 Uhr) aber zwei Punkte auf das Konto der Südhessen kommen, ist fraglich – mit der KG Baienfurt/Ravensburg ist der aktuelle Spitzenreiter in der Waldsporthalle zu Gast. Dass die Bayern aber nicht unbesiegbar sind, hat deren überraschende Niederlage am vergangenen Wochenende bei der RKG Reilingen-Hockenheim gezeigt. Die Viernheimer konnten dagegen einen deutlichen Heimsieg über die Kurpfälzer Löwen feiern. In der Rückrunde wird ein Wechsel bei der Stilart vollzogen. Es sind also andere Qualitäten gefordert, und deshalb werden die Karten neu gemischt. Der Kampftag beginnt bereits um 16 Uhr mit dem Vergleich der Schüler gegen den KSV Kirrlach. Anschließend erwartet um 17.30 Uhr die zuletzt erfolgreiche zweite Mannschaft den ASV Daxlanden.

Tickets gibt es an der Tageskasse. Der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigte Eintrittskarten kosten 8 Euro. Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt. JR