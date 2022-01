Tabellenführer zu Gast

Viernheim. TSV Amicitia gegen den Spitzenreiter der Badenliga heißt es heute in der Waldsporthalle. Sowohl die Handball-Damen als auch die Herren haben die aktuell stärksten Mannschaften ihrer Liga als Gegner.

Die Badenliga-Männer empfangen um 19.30 Uhr den TV Hardheim – eine Mannschaft, die den Aufstieg in die Baden-Württemberg-Oberliga zum Ziel hat. Hardheim hat im Saisonverlauf erst zwei Punkte abgegeben, gleich am ersten Spieltag in Plankstadt. Seitdem gab es nur noch Erfolge für die TV-Mannen. Auch der TSV Amicitia konnte den Siegeszug nicht stoppen, war aber knapp dran: Durch einen Siebenmeter in den Schlusssekunde behielt Hardheim im Hinspiel mit 26:25 die Oberhand.

An diese Leistung, als man den Ligafavoriten am Rande einer Niederlage hatte, wollen die Mannen von Christian Müller und Mirco Ritter heute Abend anknüpfen. Immerhin geht es darum, weitere Punkte einzufahren und sich auf einem der Tabellenplätze zu behaupten, die zur Aufstiegsrelegation berechtigen. Viernheims Trainer können in diesem wichtigen Spiel aber noch nicht auf den gesamten Kader zurückgreifen. Dennis Hoffmann, Rouven Müller, Tim Gröger und Marcel König fallen aus, die anderen Akteure sind einsatzbereit.

Die Handballdamen des TSV Amicitia empfangen um 17.15 Uhr den Tabellenführer TV Brühl in der Waldsporthalle. Nachdem die Begegnung gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen zuletzt abgesetzt wurde, fiebern die Viernheimerinnen dem ersten Spiel im neuen Jahr entgegen. Nach der verlängerten Winterpause steht Trainerin Steffi Dietrich aber nur ein dezimierter Kader zur Verfügung. Trotzdem ist die Motivation hoch, sich für die 23:29-Niederlage in Brühl zu revanchieren und sich auf einem der Aufstiegsplätze zu behaupten.

Vor den beiden Badenliga-Teams stehen die Herren 2 auf dem Parkett, um 15.15 Uhr geht es gegen die SG Heddesheim 2. Das ist die erste Begegnung der Meisterschaftsrunde – die Vorrunde in der Bezirksliga hatten die Viernheimer als Dritte abgeschlossen. In Hin- und Rückspielen geht es nun in der zweiten Saisonhälfte um den Aufstieg.

Am Sonntag geht der Spielbetrieb in der Waldsporthalle mit zwei Jugendspielen weiter. Den Auftakt macht um 12 Uhr die männliche D-Jugend gegen die JSG Sandhausen/Walldorf 2. Die männliche E-Jugend empfängt die SG Heddesheim (15 Uhr). Als einziges Team muss die weibliche D-Jugend an diesem Wochenende auswärts ran. Am Samstag ist die Mannschaft um 15 Uhr zu Gast bei der HSG Bergstraße.

Für Zuschauer und Sportler gilt die 2G+-Regel in der Waldsporthalle. Am Eingang wird kontrolliert, ob ein entsprechender Nachweis nach den Vorgaben des Landes Hessen vorliegt. su