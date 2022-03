Viernheim. Nach der zweiten Zugabe blieben die Gäste auf ihren Plätzen im Bürgerhaus. Keiner wollte glauben, dass das Konzert „Songs from the New World“ des Kunstlied-Duos Susanne Wendel und Lionel Fawcett zu Ende war. Zuvor hatten die Künstler ihre Zuhörer auf eine ungewöhnliche Reise in das Liedgut der USA mitgenommen. Statt Ohrwürmern präsentierten sie klassische Musik für Gesang und

...